إلهام شاهين في العزل المنزلي: أنا ذاكرت Netflix.. وكورونا مش هيمنع الصلاة والصوم

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها، بمقطع فيديو لها أثناء ممارستها رياضة المشي مع الفنانة إلهام شاهين، التي قدمت مجموعة من النصائح لاستغلال الوقت خلال فترة العزل المنزلي.

وكشفت إلهام، أنها تهتم بممارسة الرياضة بواسطة الأجهزة التي لديها في المنزل، موضحة أيضًا أن رياضة المشي من أفضل الرياضات، لأنها تنشط الدورة الدموية في جسم الإنسان.

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وتابعت "إلهام" بأنها استغلت وقت فراغها في مشاهدة أفلام ومسلسلات عبر منصة Netflix، كما أنها قرأت المزيد من الكتب: "في الأوقات العادية مكنتش بلاقي الوقت لدا.. دلوقتي أنا ذاكرت نتفليكس.. وبقرأ كتب كتير.. لازم نستغل الوقت دا نتفرج على فن ونثقف نفسنا أكتر".

وفيما يخص منع صلاة التراويح في رمضان بسبب فيروس كورونا المستجد، قالت "إلهام": "إحنا هنصوم رغم كورونا.. وهنصلي في البيت ولما بصلي في البيت بحس إن في روحانيات أكتر مع ربنا".

وفي النهاية تحدت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة شيماء سيف، التي خرجت قبل ذلك في مقطع فيديو موضحة من خلاله بأن الجميع سيصبح في مثل وزنها بسبب المكوث في المنزل، إذ قالت "بوسي": "بتحداكي يا شيماء.. ومش هتخن وهفضل محافظة على أناقتي ورياضتي".