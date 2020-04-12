فيديو.. ابنة منال سلامة من الحجر الصحي: فخورة إني مصرية.. وأمريكا مش نمبر وان

"بنتي في الحجر الصحي، شكرًا لمصر، اللي حصل أرسى روح الانتماء للجيل الجديد".. كلمات أعلنت بها الفنانة منال سلامة، عن خضوع ابنتها "أميرة" للحجر الصحي، في مدينة مرسى علم، بعدما عادت من أمريكا.

وفي مقطع فيديو لـ"أميرة" نشرته منال سلامة، عبر حسابها على فيس بوك، تحدثت عن الإجراءات التي اتبعتها الدولة المصرية لحماية مواطنيها.

وبدأت أميرة، حديثها عن بداية رغبتها في العودة إلى مصر، في الوقت الذي كانت أغلقت دول العالم الحدود، لتفاجأ بعد ذلك بأن الحكومة المصرية قررت إرسال طائرة إلى واشنطن لجمع الراغبين في العودة: "أنا بصور الفيديو ده.. عشان أوريكم اللي مصر بتعمله، وانها قدرت تتعامل مع الأزمة".

وقارنت "أميرة" بما رأته في مطارات أمريكا: "هناك مش واخدين الموضوع بجدية خالص.. لما روحت المطار لقيتهم مش لابسين جونتي ولا ماسك.. في ناس متجمعين قعدين بياكلوا عادي جدا.. ودي من الحاجات اللي خلتني عاوزة أرجع مصر".

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وتابعت "أميرة" التي صورت الفيديو خلال تواجدها في فترة الحجر الصحي: "أما في الطيارة اللي رجعنا بيها على مصر.. كنا لابسين جونتي والماسك ومعقم لليد كل شوية.. مصر فعلًا واخدة كل الاحتياطات.. وأمريكا اللي مش نمبر وان، مش واخدة أي حاجة".

واستكملت أميرة: "لما نزلنا من الطيارة في 3 بيستقبلوك يقيسوا الحرارة ومعقم يد ومعقم لكل حاجة معاك.. وبرضو لما ركبنا الباص بيحاولوا يقللوا المسافة بين الناس.. غير انهم بيقيسوا الحرارة تاني.. وكمان بيعملوا تحليل دم يشوفوا انت عندك كورونا ولا لأ.. أنا اتبليت من كتر التعقيم".

وأوضحت ابنة الفنانة منال سلامة، أن ذات الإجراءات متبعة أيضًا في الفندق الذي تقضي به فترة الحجر الصحي: "بيجوا مرتين يقيسوا الحرارة.. وقعدين على البحر.. والأكل مش وحش خالص.. أنا فخورة ببلدي انها تعمل كده في وقت بلاد تانية مبتعرفش تعمل كده.. الحمدلله إني مصرية".