والدة نيمار ترتبط بشاب يصغره بـ5 أعوام.. واللاعب: "أتمنى لك السعادة"

بعد انفصالها عن زوجها، دخلت والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا، وبرشلونة الإسباني السابق، في علاقة غرامية مثيرة للجدل، مع شاب يبلغ من العمر 22 عاما.

ووفقا لوكالة "سبوتنك"، نشرت نادين جونكالفيز، البالغة من العمر 53 عاما، ووالدة نيمار، التي انفصلت مؤخرا عن زوجها، صورة مع حبيبها الجديد، والذي يدعى تياجو راموس، والذي يصغر ابنها نيمار بـ5 أعوام، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "هذا شعور لا يمكن وصفه".

في الوقت الذي نشر فيه "تياجو" نفس الصورة بتعليق من كلمة واحدة "مذهل".

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من جانبه علق نيمار على الصورة قائلا: "أمي الحبيبة، أتمنى لك السعادة"، كما علق والد نيمار برموز تعبيرية إيجابية.

ويعمل تياجو راموس، عارض أزياء وفتى إعلانات، ويرتبط بعلاقة جيدة مع أسرة نيمار، وسبق له الظهور معهم في العديد من المناسبات، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.