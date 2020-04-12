علماء الفلك يرصدون ثلاثة أبراج يتّصفون بالعناد ولا يسمعون سوى لأنفسهم

قد يستمع بعض الأشخاص لنصائح الأخرين فى مختلف أمور حياته سواء المهنية أو العاطفية، كما يتصفون بالمرونة فى التعامل، لذلك يكونوا محبوبين من الكثيرين، لكن بعض الأشخاص لا يسمعون سوى لأصوات عقولهم، لاعتقادهم بأنهم دائماً على صواب والأخرين على خطأ، وهؤلاء قد ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، مثل برج الثور والعقرب والأسد، ونتعرف على تبريراتهم لتمسكهم بقرارتهم الخاطئة وفقاً لما ذكره موقع "bustle".

برج الثور ..بيشوف نفسه دايمًا صح

يعتبر برج الثور من الأبراج الفلكية المعروفة بالعناد والإصرار على قرارتهم التى يتخذوها من تلقاء أنفسهم دون استشارة أحد، لأنه يرى أن قراره هو الأفضل، لكن قد يؤجل تنفيذ القرار فى حالة إذا شعر بأنه قد يسبب مشاكل فى عمله أو حياته العاطفية.

برج الأسد..عنيد فى حياته العاطفية والمهنية

يعتبر برج الأسد من الأبراج العاطفية، والمعروفة أيضاً بالعناد، خاصة إذا تعلق الأمر بإنهاء علاقة عاطفية تسبب له فى أذى مشاعره، أو عندما يتعلق الأمر بتغير حياته الروتينية المملة، ولذلك لن يستمع إلا لنفسه فقط لأنه يرى إنه يعلم ما لا يعلمه الأخرون ويمتلك القرار الصحيح .

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برج العقرب .. ما بيحبش يبان غلطان

يتمسك برج العقرب بقرارته، ويبذل كل جهده لإثبات للأخرين بأنه على صواب دائماً، ولذلك يقع فى العديد من المشاكل بسبب عناده المستمر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتمسك بعلاقة عاطفية مؤذية، أو بوظيفة غير مناسبة لمؤهلاته ومهاراته ولن تحقق له طموحاته الشخصية، وذلك رغبة منه فى إثبات للعالم كله بأنه على صواب، ويتمسك باختياراته الخاطئة لفترة طويلة دون أن يظهر لأحد هزيمته أو خسارته بسبب تمسكه بالقرار الخطأ، ولذلك يعتبر أكثر المشاكل التى يعانى منها برج العقرب بسبب عناده.

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