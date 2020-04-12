ملابس كاجوال للشابات من فوز الفهد

القاهرة – لايف ستايل
تتأنق الفاشيينيستا فوز الفهد بالعديد من الإطلالات الكاجوال المناسِبة للشابات في عمرها، لذا جمعنا لكن أحدث إطلالاتها؛ لتخترن منها الأجمل برأيكن.
إطلالات اللون الأسود
اعتمدت فوز على القطع السوداء في معظم إطلالتها منذ بداية هذا العام، وكان من أبرزها بنطال أسود مع بلوزة بيضاء مزينة بالأسود لإطلالة مناسبة للمطار، وفستان أسود قصير مع معطف أسود مزين بالريش الأبيض لخيار مناسب للسفر. وللتنسيقات البسيطة للإطلالات اليومية اختارت تنورة قصيرة وبلوزة يكسوهما اللون الأسود، وأطلت ببنطال من الجلد الأسود مع معطف طويل وبلوزة يكسوهما اللون الأسود أيضًا، وظهرت ببنطال من الجينز الأسود مع معطف أسود مزين برسومات سوداء.
تنسيقات يومية للشابات
للتنسيقات الشبابية الأنيقة والبسيطة، ارتدت بنطالًا وبلوزة من القطن الكحلي مع معطف أزرق طويل، وتزينت بوشاح أبيض طويل مع بنطال وبلوزة من القطن الرمادي، وتجملت ببنطال أسود مع معطف بني من الجلد، ونسقت معطفًا بنيًّا طويلًا مع وشاح أحمر برسوم بيضاء، وتأنقت بمعطف برتقالي مع حذاء بوت طويل أحمر اللون.
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