فساتين منوعة لمناسباتك من شهد الياسين

القاهرة – لايف ستايل
تأنقت الفنانة شهد الياسين بالعديد من الفساتين الأنيقة المناسبة للمناسبات الضخمة، جمعناها لكِ لتلهمك بعض الأفكار في مناسباتك الخاصة وحفلاتك القادمة، فإليك التفاصيل:
فساتين باللون الأسود والبيج
اعتمدت شهد الفساتين البيج أو السوداء المزينة باللون البيج، وكان من أبرزها فستان أسود محتشم مزين من الجزء العلوي بنجوم بيج، وآخر بيج مزين بقَصَّة الحورية وبحزام بارز للخصر، واختارت في مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية فستانًا باللون البيج منفوشًا ومزينًا بالنقوش السوداء.
فستان ربيعي مزين بزهور
شهد الياسين
ظهرت شهد بفستان ربيعي مصمم من الأعلى باللون الأبيض ومزين من الأسفل بقماش زهري منفوش، ومزين بالزهور بشكل أنيق وشبابي.
فساتين مزينة بلمعة من المصمم يوسف الجاسمي
ارتدت شهد فستانًا من المصمم يوسف الجاسمي، مصمَّم بشكل ضيق وتكسوه اللمعة الفضية، ومزين من الأعلى بفصوص متتالية، وتأنقت بفستانين مناسبين للشابات ومزيَّنين بلمعة، صُمِّمَ الأول باللون الزهري المزين بحزام للخصر وصُمِّمَ بشكل منفوش من الأسفل، وزُين بشراشيب لامعة من الأعلى، وكان الآخر باللون الأحمر المزين من الأعلى باللمعة.
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