مصممة فستان عرس ميغان ماركل تُعلن رحيلها عن دار "غيفانشي" للأزياء

أعلنت مصممة الأزياء البريطانية، كلير ويت كيلر، السبت، رحيلها عن مصنبها كمديرة فنية لدار "غيفانشي" الفرنسية المعروفة، والتي قيد في هذا المنصب في 2017وأصبحت أول امرأة تتولى هذه المهمة في تاريخ الدار التي تملكها مجموعة "إل في إم إتش" الفرنسية للمنتجات والسلع الفاخرة.

وقالت ويت كيلر في بيان الدار: "يشرفني أني أعطيت فرصة الاعتناء بإرث هذه الدار العريقة، وبث الحياة فيها بعدما أصبحت أول امرأة تتولى إدارتها الفنية"، فيما شكر المدير التنفيذي للمجموعة الفرنسية سيدني توليدانو، المصممة على مساهماتها خلال فترة عملها في الدار.

وصممت كلير ويت كيلر فستان عرس ميجان ماركل خلال زفافها من الأمير هاري عام 2018، وعملت قبل ذلك في دار "برينجل أوف سكتلاند"، وحولتها من مصّنع للملابس المحاكة إلى ماركة أزياء معروفة، كما عملت أيضاً لدى "كالفن كلاين" و"رالف لورن" وتوم فورد في دار "جوتشي"، وانضمت إلى دار "جيفانشي" بعد 6 سنوات أمضتها في الإدارة الفنية لدار "كلويه".

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