خافوا من كورونا.. عائلة تذهب للعيش في الغابة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لجأت عائلة روسية مكونة من خمسة أفراد، من منطقة سفيردلوفسك بروسيا، إلى حيلة غريبة وغير مألوفة لتطبيق الجحر الصحي والمسافات الاجتماعية مع من حولهم، بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، ولجأت العائلة إلى عزل نفسها في غابة على بعد عدة كيلومترات من أقرب مستوطنة بشرية.

في 6 أبريل، تلقت شرطة سفيردلوفسك الروسية، مكالمة هاتفية من امرأة في قرية كراسنوجفارديسكي، أخبرتهم أن شقيقها أخذ زوجته وأطفاله الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم أربعة وثمانية وعشر سنوات إلى غابة مجاورة، للهروب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي.

وانقطع الاتصال بشقيقها منذ أن غادر منزله، وشعرت المرأة بالقلق على سلامتهم، وخاصة الأطفال الصغار، وبعد حملة بحث، وجدت الشرطة الأسرة تعيش في الغابة.

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ورداً على سؤال عما يفعلونه في الغابة مع ثلاثة أطفال صغار، أبلغ رب الأسرة البالغ من العمر 33 عاماً الشرطة أنهم فروا من منزلهم، لتجنب الإصابة بفيروس كوفيد-19. وبعد أن تم الإعلان عن التباعد الاجتماعي، كأفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، فقد وجدوا عزل أنفسهم في غابة بعيداً عن الحياة الحضرية وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك.

وأخذت الأسرة معها بعض المواد الغذائية الأساسية وهاتف محمول، وكانوا يخططون للعودة بشكل دوري إلى القرية لشراء البقالة. وأمضت الأسرة في الغابة يوماً واحداً، وكان الأطفال ينامون على أغصان الأشجار في الهواء الطلق، ويأكلون المنتجات التي أحضروها معهم.

وتمت مرافقة العائلة إلى كراسنوجفارديسكي، على بعد 150 كيلومتراً شمال شرق يكاترينبورغ، حيث قام الأطباء المحليون بفحص الأطفال، ووجدوا أنهم في صحة جيدة بشكل عام، ومع ذلك، تم نقل الأطفال إلى مكتب الخدمات الاجتماعية.

ويواجه الزوجان الآن غرامة تتراوح بين 100 روبل (21 جنيها مصريا) و500 روبل (106 جنيهات مصري).