"من أعراض كورونا".. اختبار منزلي لقياس حالة حاستي الشم والتذوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

تتعدد أعراض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ما بين ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة، وجفاف الحلق، والسعال المستمر.

إلا أن الأطباء لاحظوا في الفترة الأخيرة أن فقدان حاسة الشم والتذوق أيضًا من الأعراض الخاصة بالفيروس، وإن كانت أقل شهرة عن غيرها، كما أوضحت صحيفة "إندبندت" البريطانية.

وفي بيان نشرته الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة (ENT UK)، أوضحت خلاله، أن الأعراض ليست واحدة لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وقال البروفيسور كلير هوبكنز، رئيس الجمعية البريطانية لطب الأنف، والأستاذ نيرمل كومار، رئيس ENT UK، في البيان المشترك أنه كان هناك ارتفاع مفاجئ في حالات فقدان كلي أو جزئي للرائحة، في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وشمال إيطاليا.

وأكد الدكتور دكتور إريك فويجت، مدير قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، ضرورة الانتباه أن أي فيروس تنفسي مثل البرد أو الأنفلونزا يؤثر أيضًا على حاسة الشم والطعم، ولا يعني لمن يشعر بحالة مشابهة أنه مصاب بالضرورة بفيروس كورونا.

وأوضح فويجت، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "كمية التورم التي يمكن أن تحدث في الأنف من التأثير الفيروسي يمكن أن تمنع جزيئات الرائحة من الوصول إلى أعلى الأنف، حيث يوجد العصب الشمي". وتابع: "عندما ينخفض هذا التورم، يمكن أن تعود حاسة الشم."

وأكد موقع "livesince" أن مسح لـ59 شخصًا تم إجرائه في إيطاليا أوضح أن 20 مريضًا، أو حوالي 34 ٪، أبلغوا عن اضطراب في الرائحة أو الذوق، و11 شخصًا، أو حوالي 19 ٪، عانوا من الحالتين.

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ووجد مسح مماثل لـ100 مريض في المستشفى الجامعي في بون بألمانيا، أن نحو ثلثي المرضى لاحظوا فقدان الرائحة أو الطعم الذي استمر لعدة أيام. كما أظهر مسح شمل حوالي 2000 مريض يعانون من COVID-15 خفيفة في كوريا الجنوبية، أن حوالي 300 مريض، أو 15 ٪ ، عانوا من فقدان الرائحة، وفقًا لمجلة Slate.

اختبار حاسة الشم والتذوق

ويمكن للأشخاص إجراء اختبار بسيط في المنزل لمعرفة حالة حاسة الشم والتذوق في البيت، بحسب ما أوضح الدكتور ستيفن مونجر ، مدير مركز الرائحة والتذوق في جامعة فلوريدا.

وقال مونجر: أمسك أنفك بيد وباليد الأخرى ضع أكثر من قطعة حلوى وفواكه حامضة أمامك، وضع قطعة جيلي بأي نكهة تحبها في فمك وامضغها، إذا حصلت على النكهة والسكر، فهذا يعني أن التذوق يعمل بشكل طبيعي.

وتابع، "بعد ذلك، وأنت مستمر في المضغ، اترك أنفك للتنفس إذا كانت حاسة الشم تعمل بشكل طبيعي ستشم جميع الروائح التي وضعتها أمامك وتتعرف عليها بشكل دقيق".

وأوضح مونجر أنه "إذا كان بإمكانك الانتقال من النكهة الحلوة والحامضة ومعرفة مذاقها، فعندئذ تكون حاسة الشم لديك في حالة جيدة جدًا".

وفي حال لم تتواجد لديك حلوى الجيلي، فيمكنك الاستعانة بأطعمة أخرى، كأن تشم القهوة المطحونة أو شم قشر برتقالة، كما أوضح إريك فويجت.

ومن الأهمية معرفة أن هذا الاختبار قد لا يكون دقيقًا لأن الأعراض ليست واحدة لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا.