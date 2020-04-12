"البيسكاتاري" نظام غذائي يفقد الوزن خلال "قعدة البيت".. إليك ما تريد معرفته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -شيماء مرسي

خلال فترة الحجر المنزلي يتخوف كثيرون من زيادة الوزن، نظرًا لوجودهم طوال الوقت في البيت، خصوصًا بعد إغلاق صالات الألعاب الرياضية.

وتبحث الكثير من الفتيات على اتباع نظام غذائي يساعدهم على إنقاص الوزن خلال فترة الحجر الصحي.

لذا نقدم لكم ما تريدون معرفته عن الحمية الغذائية "البيسكاتاري"، وفق ما نقل موقع "healthline" المعني بالصحة.

- ما هو نظام "pescatarian" أو نباتيو الأسماك؟

هو نظام غذائي نباتي يدخل ضمنه الأسماك والمأكولات البحرية، ويفضله الأشخاص الذين يأكلون الأسماك ولا يأكلون اللحوم، وعُرفت هذه الحمية في التسعينيات وتعني كلمة "pesce" سمكة باللغة الإيطالية.

ما يأكلونه:

- الحبوب الكاملة ومنتجات الحبوب.

- البقوليات ومنتجاتها، بما في ذلك الفول والعدس والتوفو والحمص.

- المكسرات وزبدة الجوز والفول السوداني والبذور.

- البذور، بما في ذلك القنب والشيا وبذور الكتان.

- منتجات الألبان، بما في ذلك اللبن والزبادي والجبن.

- الفاكهة.

- الخضروات.

- الأسماك والمحار.

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- البيض

لا يأكلون:

- اللحم البقري أو الضأن

- الدجاج

- الديك الرومي

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- فوائده؟

- يمثل مصدرا للبروتين ويساعد في انخفاض خطر الإصابة بالسمنة، والأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكر، إذ إن الأسماك تعتبر أفضل وسيلة للحصول على الأحماض الدهنية أوميجا 3.

- الأطعمة النباتية تحتوي على حمض ألفا لينولينيك، الذي يساعد على تقوية وظائف الدماغ.

- العديد من الفوائد الصحية كالوقاية من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة.

- يقول الخبراء إن الأشخاص "نباتيي الأسماك"، اكتسبوا أقل قدر من الوزن، ما يدل على أن الحد من استهلاك اللحوم والدواجن قد يساعد في إنقاص الكثير من الوزن، وقد يكون تناول السكريات أقل خطرا من تناول اللحوم والدواجن.

- عيوبه:

لا توجد عيوب صحية لهذا النظام الغذائي، ويجب استبعاد الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق والسموم من هذا النظام الغذائي مثل: سمك القراميط والماكريل والتونة.

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