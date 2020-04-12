دليل شامل لحواجب نظيفة وأنيقة في الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - قد يكون تنظيف الحواجب بنفسك أمراً صعباً وغير اعتيادي بالنسبة إليك، إلا أنه في زمن الكورونا والحجر المنزلي تبدّل كل شيء، حيث أصبحت المرأة مضطرة للعناية بجمالها في البيت، في ظل إقفال الصالونات المتخصصة بالعناية بجمال المرأة، من ضمنها تنظيف الحواجب والاهتمام بشكلها. انطلاقاً من ذلك، نقدم لك دليلاً شاملاً لحواجب نظيفة وأنيقة في الحجر المنزلي.



إزالة الشعر الزائد

إزالة الشعر الزائد



في البداية، تأكدي من عدم وجود أي أثار مكياج على وجهك وحاجبيك. من ثم، خذي وقتك لتمشيط وتعبئة حاجبيك واعتماد شكل الحواجب الذي ترغبين فيه، لأن ملء الحواجب مسبقاً يساعد في التحكم بعملية إزالة الشعر الزائد من الحاجبين ويساعدك في الحؤول دون إزالة الشعيرات التي يجب عدم إزالتها. وبمجرد أن تملئي الحواجب بالشكل المرغوب فيه، قومي بإزالة الشعيرات الزائدة حول رسمة الحاجب. بعدها، ضعي على المنطقة الحواجب كريم مهدئاً للبشرة.

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تحديد شكل الحواجب

تحديد شكل الحواجب



إن قلم الرصاص هو أداة رائعة لتحديد شكل الحواجب. ضعي القلم على خط جناح الأنف والركن الداخلي للعين - وهذا هو خط بداية الحاجب. إذا كان الشعر يبرز خلف قلم الرصاص باتجاه جسر الأنف، فيجب إزالته. اربطي قلم الرصاص بجناح الأنف، لكن من خلال الزاوية الخارجية للعين حتى تحصلين على نهاية الحاجب، وأي شعيرة تتجاوز الخط يجب إزالتها. إذا كان الخط الطبيعي للحاجب قصيراً، فمن الضروري تصحيحه باستخدام المكياج. وأخيراً، ارسمي خطاً من جناح الأنف من خلال قزحية العين، وقومي بإنشاء الانحناء المرغوب عن طريق إزالة الشعر الزائد في أسفل الحاجب. علماً أنه من المفيد استخدام قلم خافي العيوب لوضع علامات على حدود الحواجب لتجنب الإفراط في إزالة شعر الحواجب.

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قص الشعيرات الطويلة في الحواجب

قص الشعيرات الطويلة في الحواجب



قد تحتاجين الى قص الشعيرات الطويلة باستخدام مقص صغير، لكن إذا أخطأت في قصها فلا تقلقي، لأنها ستنمو مجدداً. لكن احرصي على تمشيط الحاجبين الى الأعلى ومن ثم قص الشعيرات التي ترينها طويلة جداً.

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استخدام الكونسيلر

استخدام الكونسيلر



إذا كنت تخافين من إزالة شعر الحواجب بنفسك لئلا تفسدين رسمة حاجبيك، قومي باستخدام كمية صغيرة من الكونسيلر بلون بشرتك الطبيعي، وتطبيقها حول الحاجبين، فذلك يساعد في إخفاء الشعر الزائد. وعند ملء الفراغات في الحواجب، ننصحك باستخدام قلم الحواجب برأسين، أي الذي يحتوي على مشط وقلم رصاص قابل للسحب، فهو يجعل من السهل جداً الحصول على رسمة حواجب طبيعية.

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