مكياج لذوات البشرة السمراء من الفاشينيستا روميساء

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - دائمًا ما تتساءل النساء ذوات البشرة السمراء عن طرق التعامل مع درجات الألوان المكثفة والداكنة، واختيار ما يناسبهن في المكياج، لذا جمعنا لهنّ عدة خيارات من الفاشينيستا روميساء؛ ليستوحين منها أفضل الأفكار الجمالية المناسبة لهن.
مكياج المناسبات اللامع
تميزت روميساء بالعديد من الإطلالات المستخدمة من مستحضرات التجميل اللامعة، منها رسمت عينيها بالآيلاينر الأسود مع ظلال الأعين بدرجة لامعة من البني وطلاء الشفاه العنابي، وفي الإطلالة الثانية اختارت ظلال الأعين الذهبي في الجفن والبني اللامع في الأعلى مع رسمة الكحل السائل وطلاء الخدين الزهري، مع قلم الروج الفوشيا بدرجة لامعة.
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مكياج مذهل وبسيط
جمعنا لكِ عزيزتي إطلالتين مناسبتين للمناسبات الضخمة، ولا يستغرقان الكثير من الوقت، حيث وضعت روميساء ظلال الأعين البني بدرجته اللامعة مع طلاء شفتين لامع باللون الزهري وبلاشر زهري للوك بسيط ومذهل، وفي الإطلالة الأخرى جمعت بين اللونين البني والأبيض في العينين، والبلاشر، وأكملت جمال إطلالتها بقلم الروج الأحمر.
خيارات عصرية
لخيارات عصرية مناسبة للفتيات، تزينت بطلاء الشفتين الأحمر مع الآيشادو اللامع باللونين الذهبي والبني، وتجمّلت في إطلالة أخرى بدمج الآيشادو الأصفر والبني والأزرق بشكل مميز مع رسمة بسيطة بالكحل السائل وقلم الروج اللامع، وفي الإطلالة الأخيرة لوّنت عينيها بالأصفر والزهري مع الكحل الأزرق والفوشيا وأحمر الشفتين الفوشيا.
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