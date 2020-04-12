مكياج بسيط ومُتْقَن من وحي شيماء علي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - يفضل بعض النساء المكياج الخفيف والبسيط؛ الذي يُظهر المرأة بشكل طبيعي أكثر، ولا يضر بالبشرة بسبب طبقاته البسيطة، كما لا يستغرق الكثير من الوقت في إنجازه، لذا جمعنا لكُنَّ خيارات بسيطة ومتقنة، من وحي الفنانة شيماء علي؛ لتستوحين منه بعض الأفكار المناسبة للمناسبات البسيطة، أو لمُحِبَّات المكياج الخفيف.



مكياج الأعين اللامع

مكياج الأعين اللامع



اعتمدت شيماء علي على الإطلالات البسيطة بظلال الأعين اللامع، منها وضعت اللون الزهري بدرجتين في العين مع طلاء الشفاه الزهري، وتجملت بظلال الأعين بدرجة لامعة من البني، مع بلاشر وقلم روج بلون زهري مميز.

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إطلالات طلاء الشفاه الأحمر

طلاء الشفاه الأحمر



تفضِّل شيماء طلاء الشفاه الأحمر مع المكياج البني؛ كوضع طلاء الشفاه الأحمر مع الآيشادو اللامع في الجفن وبلاشر ترابي، أو وضع مكياج ترابي بسيط مع رسمة الآيلاينر الأسود وقلم الروج الأحمر.



مكياج شبابي بسيط

مكياج شبابي بسيط



لمكياج مميز ومناسب للشابات، تزيّنت شيماء بمكياج بني بسيط، ورسمت عينيها بآيلاينر أزرق، وفي إطلالة أخرى استخدمت قلم الروج والآيشادو باللون الفوشيا مع بلاشر زهري وآيلاينر أسود، ولمكياج أبسط دمجت اللونين الزهري والبني بشكل شبابي بسيط.

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