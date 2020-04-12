أفضل سيروم لإصلاح الأظافر وترطيب الجلد المحيط بها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - إذا كنت لم تختبري مفعول السيروم على أظافرك بعد، فقط حان الوقت لذلك، فكما سيروم البشرة والشعر، يمتلك سيروم الأظافر مفعولاً رائعاً وسريعاً، حيث يعمل على إصلاح الأظافر الهشة والتالفة والمتكسرة، ويساهم في ترطيب الجلد المحيط بالظفر، فتستعيد أظافرك صحتها وتألقها. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة رائعة من سيروم الأظافر، التي تحسن من مظهر أظافرك وتجعلها أكثر جمالاً.



Dior Huile Abricot Daily Nutritive Serum

Dior Huile Abricot Daily Nutritive Serum



لقد أصبح سيروم الأظافر هذا عنصراً أساسياً لدى أهم المحترفين والمتخصصين في مجال الأظافر، فهو يحتوي على مزيج مرطب من زيت المشمش وزيت الأركان وزيت الكاميليا، إضافة الى فيتامين E. وهو يتغلغل في البشرة من دون أن يسبب أي أثار دهنية أو زيتية.

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Dr. Dana Nail Renewal System

Dr. Dana Nail Renewal System



يعد سيروم الأظافر هذا الذي ابتكرته أخصائية الأمراض الجلدية دانا ستيرن، علاجاً شاملاً للأظافر المتضررة والجلد المحيط بها، عن طريق تقشير الأظافر بواسطة حمض الغليكوليك الذي يشتمل عليه، وترطيب الجلد المحيط بالظفر من خلال مزيج الزيوت العطرية الموجودة في تركيبته.



Lauren B Beauty Reparative Cuticle Oil

Lauren B Beauty Reparative Cuticle Oil



إن سيروم الأظافر هذا عبارة عن علاج نباتي للأظافر معزز بالزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتغذية الأظافر وتنعيم البشرة المحيطة بالظفر، كما أنه غني بمضادات الأكسدة ويمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وذلك بفضل احتوائه على زيت الأفوكادووزيت اللوز الحلو.

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Mazz Hanna Cuticle Oil

Mazz Hanna Cuticle Oil



يشتمل سيروم الأظافر هذا في تركيبته، على زيت اللافندر المهدئ وزيت الجوجوبا المرطب وزيت القنب وزيت إبرة الراعي، وهي مكونات تعمل على ترطيب وإصلاح الأظافر المتضررة والتالفة، وتساهم في ترميم البشرة المحيطة بالأظافر. إنه علاج رائع للأظافر الهشة والجافة والبشرة المتقشرة المحيطة بالظفر.



Orly Nailtrition Nail Growth Treatment

Orly Nailtrition Nail Growth Treatment



يشتمل سيروم الأظافر هذا على الكولاجين المقوي للأظافر وبروتين القمح والكيراتين وخلاصة الخيزران. ضعيه على أظافرك واتركيه لمدة سبعة أيام، بعدها، أزيليه باستخدام مزيل طلاء الأظافر، وأعيدي تطبيقه مرة أخرى لمدة أسبوع آخر. إنه علاج فعال جداً للأظافر الضعيفة جداً والهشة والمتكسرة.

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