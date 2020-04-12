خيارات عطور جديدة من أرقى العلامات التجارية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - في هذه الأوقات، لا بد أنك بحاجة الى تجربة عطور عالمية جديدة تدخل البهجة الى نفسك وتشعرك أنك بأحسن حال وبأفضل مزاج. ومؤخراً، صدرت مجموعة من العطور النسائية الفخمة من أرقى الدور العالمية، سنعرفك الى بعضها في هذا المقال، لتختاري من بينها ما يعجبك.
Maison Margiela Replica
في حين أن معظمنا غير قادر على تمضية بعض الوقت في الحدائق العامة، فإن هذا العطر الجديد سيقوم بالمهمة، حيث سينقل حواسك الى حديقة مليئة بالأزهار الفواحة. فهذا العطر يرتكز في تركيبته على أزهار الكرز والكمثري وزنبق الوادي، وهو عطر خفيف وناعم إنما يدوم لساعات طويلة.
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Crystal Pistil Eau de Parfum
إنه عطر زهري – مائي للرجال والنساء، وهو من أجدد عطور 2020، ويتميز برائحته الغامضة والمثيرة التي تجذب اهتمام الآخرين. يرتكز هذا العطر على نغمات زهر البرتقال والفلفل الوردي ومياه الياسمين والمسك الأبيض. استخدميه بمفرده للحصول على رائحة مميزة وحساسة.
L'Ombre des Merveilles Eau de parfum
يتميز هذا العطر برائحته الدافئة والراقية، التي تجمع بين حبوب التونكا والشاي الأسود والبخور، وهو خيار مثالي للرجال والنساء الذين لا يحبون الروائح الحلوة خلال فصل الربيع أو الصيف. كما أن زجاجته المميزة ستشكل إضافة مميزة الى حقيبة مستحضرات الجمال الخاصة بك.
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Chanel Gabrielle Essence
إنه عطر نسائي زهري – خشبي، صدر في عام 2019 بتوقيع مصمم العطور Olivier Polge. مقدمة العطر الحمضيات والكشمش الأسود والخوخ، وقلبه الزهور البيضاء ومسك الروم والياسمين واليلانغ يلانغ وجوز الهند، أما قاعدته فتتكون من خشب الصندل والفانيليا والمسك. إنه عطر كل الأوقات والمواسم.
Dior Oud Rosewood
لقد أحدث هذا العطر من ديور Dior، نقلة نوعية بين عطور العود، فهو مزيج مثير للاهتمام من خشب الصندل الكريمي والعود وخشب الورد، والسفرجل والتوت، وهذه النغمات تشكل تبايناً رائعاً بين القوة والنعومة. رائحة هذا العطر ستجعلك عاشقة له من الاستخدام الأول.
Heures d'Absence
إنه أحدث العطور الصادرة عن دار لويس فيتون Louis Vuitton، وهو عبارة عن باقة زهور طازجة معززة برائحة خشب الصندل والفانيليا التي تجعل رائحته تدوم طويلاً. هذا العطر نابض بالحياة ومشرق ومليء بالتفاؤل، فلا تتردي في تجربته.
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