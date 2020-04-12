أزياء للدوام من ديما الأسدي ستشجعك للعودة للعمل بعد الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - جميعنا متشوقون لعودة الحياة لمجاريها الطبيعية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وانقضاء مدة الحجر الصحي، لكننا لسنا متحمسين بالضرورة للعود للعمل وساعات الدوام الطويلة بعد أن تعودنا على قضاء فترات كبيرة في المنزل، ولهذا وحتى نشجعك على هذا الأمر ونجعلك تتشوقين للعودة للعمل بأسرع وقت ممكن سنقدم لك اليوم أفكار أزياء للدوام بتصاميم متنوعة من ديما الأسدي، تجمع بين الأناقة والعصرية في آن واحد، شاهدي الصور واستوحي من التنسيقات التي تناسبك.



اطلالة أنيقة باللونين الأسود والرمادي اعتمدتها ديما الأسدي:

تنسيق في البليزر الرمادي مع البنطلون الأسود اعتمدته ديما الأسدي



اطلالة أنيقة مثالية للدوام نسقتها ديما الأسدي، وقد اختارت فيها بنطلونًا أسودَ بقصة أرجل مستقيمة طوله وصل حد الكاحل، وقد نسقت معه توب من اللون نفسه بياقة عالية، ومن فوقهما اعتمدت بليزر رماديًا بنقشة الكارو، خصره محدد بحزام عريض، وقد أكملت اللوك بحقيبة يد وحذاء بكعب منخفض من الجلد الأسود ونظارات شمسية بقصة الكات آي.

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لوك للعمل في البليزر نسقته ديما الأسدي:

اختارت ديما الأسدي بليزر أنيق لاطلالة مميزة



اختارت ديما الأسدي هنا اطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية، من الممكن أن تستوحي منها للعمل، وقد اختارت فيها بليزر من فندي Fendi منقوشًا بشعار الدار مع تيشرت قطنية باللون الأبيض وبنطلون باللون الزيتي الداكن، وأكملت اللوك بحذاء بكعب منخفض باللونين الأبيض والبيج وحقيبة كتف من برادا Prada ونظارات شمسية بتصميم عصري.

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التنورة والقميص على طريقة ديما الأسدي:

نسقت ديما الأسدي التنورة الميدي مع القميص الأبيض



التنورة الميدي خيار مثالي لاطلالات الدوام وهنا شاهدنا ديما الأسدي، وقد نسقت لوك مميزًا وأنيقًا فيها، حيث اختارتها من غوتشي Gucci بقصة واسعة منقوشة بشعار الدار، وقد نسقت معها قميصًا باللون الأبيض بتصميم كلاسيكي زينت خصره بحزام أسود عريض، وأكملت اللوك بصندل كعب عال.

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ديما الأسدي تختار الفستان الميدي:

فستان أنيق من بربري اعتدمته ديما الأسدي



لاطلالة أنيقة وناعمة للدوام بإمكانك أن تختاري الفستان الميدي كما فعلت هنا ديما الأسدي التي اختارت من دار بربري Burberry بتصميم ناعم مزين بربطة عند الياقة وأكمامه طويلة، أما تنورته فمنسدلة وبليسيه وصل طولها حد الركبة، وقد نسقت معه حذاء بكعب منخفض وحقيبة كتف من الجلد باللون الأسود.



شاهدي اطلالات ديما الأسدي الأنيقة والعملية لتستوحي منها أفكار أزياء للدوام، وتتحمسي للعودة للعمل بعد انقضاء فترة الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا.

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