أحدث إطلالات نجمات هوليوود في الكمامة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - مازالت الكمامة، في هذه الفترة، تشكل عنصرا أساسيا في إطلالات معظم الناس حول العالم، بمن فيهم النجوم، حيث أن الجيمع يتوخى الحذر اللازم لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا. ولهذا، وفي حال اضطر أي انسان للخروج من المنزل لشراء الحاجيات أو غير ذلك، فعليه حتماً باعتماد الكمامة كنوع من الحماية. وقد رصدنا مؤخراً أحدث إطلالات نجمات هوليوود اليومية والرياضية مع الكمامة. واليك بعض الأمثلة.



مايلي سايرس في إطلالة صباحية مع الكمامة:

مايلي سايرس في لوك منزلي مع القفازات والكمامة





خرجت مايلي سايرس Miley Cyrus في نزهة صباحية، وقد شاهدناها في لوك منزلي مريح، اختارت فيه بنطلونا رياضيا باللون الرمادي نسقت معه سويتشرت قطنية بقصة فضفاضة وحذاء كاحل من الجلد باللون الأسود. وقد اعتمدت طبعاً الكمامة الطبية.

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أوليفيا وايلد في نزهة صباحية في لوك كاجوال مع الكمامة:

أوليفيا وايلد في لوك كاجوال مع الكمامة





لم نستطع التعرف على النجمة الجميلة أوليفيا وايلد olivia Wilde بعد أن خرجت في نزهة صباحية برفقة كلبها، وهي ترتدي الكمامة الطبية والتي اعتمدتها مع إطلالتها الكاجوال في البنطلون الرياضي الأسود، الذي نسقته معه ستويتشرت قطنية باللون الرمادي الداكن، ومن فوقهما نسقت جاكيت جينز، وأكملت اللوك بحذاء رياضي ونظارات شمسية مع عدسات ملونة.

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ايمي روسوم في تنسيق في الجينز مع الكمامة:

ايمي روسوم في لوك كاجوال في الجينز مع الكمامة



ايمي روسوم Emmy Rossum نسقت لوك كاجوال ومريحا اختارت فيه بنطلون جينز بقصة البويفرند المريحة باللون الأزرق، وزينت خصره بحزام أسود من الجلد، مع سويتشرت قطنية باللون الكحلي وحقيبة يد باللون الأسود، واعتمدت طبعاً الكمامة الطبية.

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عارضة الأزياء هيلاري رودا في لوك صباحي شبابي مع الكمامة:

عارضة الأزياء هيلاري رودا تتنزه في لوك صباحي مع الكمامة



عارضة الأزياء الأمريكية هيلاري رودا Hilary Rhoda خرجت في نزهة صباحية، وقد نسقت لوك حوامل كاجوال وأنيق، اعتمدت فيه بنطلونا قماشيا باللون الرمادي، مع تيشرت قطنية ومن فوقها معطف Puffer من الجلد باللون البني وحذاء رياضي من نايكي Nike واعتمدت طبعاً الكمامة الطبية الوقائية.



إطلالات النجمات مع الكمامة الطبية الوقائية من فيروس كورونا مازالت مستمرة، وقد رصدنا لك بالصور اليوم أحدثها خلال المشاوير القصيرة والنزهات الضرورية.

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