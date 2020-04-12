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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - لطالما كانت للعبايات السوداء طابع خاص، وكثيرًا ما ترغب الفتيات باعتماد الموديلات المختلفة منها في كل موسم، ومع مرور السنوات، وتغير صيحات الموضة كل عام، يظل الأسود متربع على العرش دائمًا، فيا يتعلق بموديلات العبايات، وقد اخترنا لكِ اليوم أجدد موديلات عبايات خروج سوداء موضة 2020.
العبايه السوداء مع خطوط ملونة
بكل بساطة، العبايه باللون الأسود مع لمسة من الألوان الأخرى، من الصيحات الأنيقة التي ننصحكِ باعتمادها في 2020، كهذا التصميم من swair sm، مع الخطوط البرتقالية للعبايه المفتوحة، يمكن معها أن تنسقي فستان طويل كبطانة بنفس لون الخطوط، لإطلالة جريئة، ومتناغمة.
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العبايه الشيفون باللون الأسود مع لمسة براقة
هذا التصميم للعبايه من koodiz، يناسب كل أوقاتكِ المهمة، سواء للنهار أو الليل، فالعبايه الشيفون لها سحر خاص، تناسب كل الصبايا، وغالبية مناسباتكِ، وأيضًا تخفي عيوب الجسم، كهذا الموديل المنسدل، مع لمسة براقة من الخرز المنقط على الجزء الأمامي من العبايه.
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العبايه المخططة والأكمام الملونة
أعجبنا هذا التصميم للعبايه من chiara abaya، مع الأكمام الملونة بدرجة الاخضر الداكن، والخطوط الطويلة على إطار العبايه الأمامي، تمنحكِ إطلالة أكثر رشاقة، وطول مضاعف، مناسبة أكثر لأجواء النهار، اعتمديها للعمل، أو المقابلات الرسمية، أو حتى بخروجاتك المهمة مع الصديقات.
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العبايه السوداء مع أكمام الفراشة الواسعة
كثير من الأحيان، نبحث عن موديلات واسعة للعبايات، وليس هناك أفضل من عبايات الفراشة، كهذا التصميم من bs.0809، الذي يمنحنا إطلالة مريحة وعملية، بالإضافة إلى التصميم الأنيق مع الخطوط الملونة، والذي يمكن معه تنسيق ما نشاء من الإكسسوارات الملونة، لإطلالة شبابية وأنثوية.
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