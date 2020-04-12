الحقائب الحمراء صيحة لا تموت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - نلاحظ أنّ مقاطع كثيرة من الفيديوهات التي تُعنى بالموضة تدّعي أنّ الحقائب الحمراء ليست عمليّة، ونحن هنا لنقنعك بخلاف ذلك. مهما كانت الألوان السائدة في خزانة الملابس الخاصة بك، يمكنكِ بالتأكيد وضع حقيبة حمراء مع غالبية الألوان الأحادية أو الملابس بالطبعات. أغلب الألوان في خزانة ملابسنا، عادة ما تكون سوداء ورمادية وبيضاء أو بنية أوعاجية. الحقيبة حمراء تتناسب حقًا مع هذه المجموعات، إجمالاً مع أي شيء باستثناء الأصفر أو البرتقالي.



تنسيقات الحقائب الحمراء الترند

حقيبة أحمر فاتح

إنّ اختيار حقيبة حمراء يضيف لونًا خاصًا على الملابس، ويأخذ إطلالتك البسيطة إلى مستوى عالٍ من الأناقة. هناك العديد من نغمات الأحمر المختلفة للاختيار من بينها. يمكنك اختيار الأحمر الناري المشرق أو شيء أكثر دقة مثل oxblood أو ما بينهما، أو حقيبة حمراء تتضمن الكثير من اللون الأبيض، وستحصلين على اللون الوردي الفاتح أو الفوشيا، وهو أيضًا نسخة من اللون الأحمر ومتعدد الاستخدامات.

وما رأيكِ بحقيبة معدنية حمراء كبيرة، وحقيبة ظهر حمراء، و LV باللون الأحمر؟ الكثير من الفاشينيستات والانفلونسرز يعتمدن الحقائب الحمراء حتى في الغالب كقطع كلاسيكية. لهذه الحقيبة عدة استخدامات، أكثر بكثير مما كنتِ تعتقدين أنّها ستكون عندما اشتريتيها. الكثير من البلوغرز شرحن عن استخدام الحقيبة لأكثر من عام، مع قدرتهن على تنسيقها مع كل شيء إرتدينه تقريبًا خلال تلك الفترة الزمنية. تعتبر حقيبة oxblood خيارًا رائعًا للمواسم الباردة. إنّها حقيبة الخريف والشتاء المثالية وتعمل مع مجموعة ملابس الطقس البارد. إنّه لون خريفي وشتوي رائع، ولأنّ خزانة ملابس الطقس البارد تتكون من ألوان سوداء في الغالب ومختلف الألوان الرمادية، فإنّ هذا اللون يعمل بشكل جيد للغاية خلال هذه المواسم.

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ستايل إرتداء الحقائب الحمراء

حقيبة لإطلالة المكتب



عندما تتطلّب المناسبة أسلوبًا عمليًا أكثر للحقيبة، قومي بسحب حقيبتكِ الحمراء. عندما تتطلب الملابس أسلوبًا أكثر برّاقة، إرتدي حقيبتكِ البنية باللون الأحمر أو حقيبتكِ المعدنية الكبيرة. ضعي حقيبتك الفوشيه المشرقة خلال الأشهر الأكثر حرارة. خلال هذا الوقت، تكونين عادةً في الجينز، أو بملابس خفيفة فرحة، فتزيدها الحقيبة الحمراء إشراقاً.

حقيبة الفوشيه تضيف مميزة مثالية من اللون إلى مظهر أحادي اللون، كما تضيف الحقيبة الحمراء لمسة من الأناقة إلى أي مجموعة. تساعد الحقيبة باللون الأحمر بجعل إطلالتك مميّزة، ونعتقد أنّ المرأة التي ترتدي ملابساً مرتبة يجب أن يكون لديها بالتأكيد حقيبة حمراء واحدة على الأقل في مجموعتها. إنّ ارتداء حقيبة حمراء هو شجاع قليلاً ولكنه أنيق للغاية وربما غير متوقع بل صادم. قد لا تعتقدين أن الحقيبة الحمراء يمكن أن تكون متنوعة مثل الأسود أو البني، لكنّنا نؤكد لك أنها يمكن أن تكون كذلك. إذا كانت حقيبتكِ مقتصرة على ظلال شائعة الاستخدام مثل الأسود، فستكون طلّتك ممّلة.