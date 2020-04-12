صيحة الفساتين المنقطة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - ظهرت موضة الفساتين المنقطة بقوة العام الماضي، مع عودة أزياء الستينات والسبعينات، والتي اعتمدتها كثير من مدونات الموضة المحجبات، بطرق عصرية وأنيقة، مع اللمسة الأنثوية، وقد اخترنا لكِ مجوعة موديلات لصيحة الفساتين المنقطة للمحجبات، بأسلوب الفاشينيستا، وطريقة تنسيقها مع الإكسسوارات.





الفستان المنقط الستان بأسلوب منة السني

الفستان المنقط الستان بأسلوب منة السني





اعتمدت منة السني على هذا الفستان، مع اللمسة المبهجة، من دون أكمام، بخامة الستان اللامعة، وكذلك جاء مع لمسة بسيطة، للخطوط الطولية، نسقت معه توب أبيض، وحزام الخصر العريض الأسود، واعتمدت الصندل المفتوح باللون الأبيض، بينما اختارت تنسيق الحجاب مع القبعة، للمسة أكثر أنوثة وكاجوال في الوقت نفسه.

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الفستان الواسع المنقط من دينا رزق

الفستان الواسع المنقط من دينا رزق



في المقابل، اعتمدت دينا رزق على هذا التصميم للموديل الواسع من الفستان الأسود، مناسب للصبايا الممتلئات، أو إن كنتِ تبحثين عن إطلالة مريحة في المقام الأول، ولكي تحافظ على الستايل المحايد، اعتمدت على الحجاب بنفس اللون.

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الفساتين المنقطة بألوان الباستيل على غرار علا عبد الحميد

الفساتين المنقطة بألوان الباستيل على غرار علا عبد الحميد



أما علا عبد الحميد، فقد اختارت الفساتين المنقطة بألوان الباستيل، كهذا الموديل باللون الأخضر الفيروزي، لإطلالة مخملية، مستوحاة من أجواء الزمن الجميل، وجاء الموديل أيضًا مع حزام الخصر، ليبرز رشاقة الصّبية، نسقت معه شنطة ملونة مستوحاة أيضًا من أجواء الستينات، جاءت مناسبة مع الفستان.

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فستان منقطة مع التصميم الطبقي على طريقة نوران خليفة

فستان منقط مع التصميم الطبقي على طريقة نوران خليفة





ارتدت نوران خليفة، هذا الفستان المنقط باللون البيبي بلو السماوي، جاء بتصميم طبقي، وهو الافضل للكثير من الفتيات عند اعتماد هذه الصيحة، لإطلالة بطول مضاعف، نسقت معها إكسسوارات من شنطة وحذاء بألوان النود الروز، جاءت غاية في الأنوثة لإطلالتكِ النهارية.

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