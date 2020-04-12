شاهدي أفخم مجوهرات ألماس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 أبريل 2020 05:36 مساءً - مجوهرات الماس عام 2020 تحمل الكثير من الموديلات والتصاميم الجديدة: الماس الناعم، والقلادات الكبيرة، للأذواق الكلاسيكية والحديثة. تصاميم غير تقليدية تعيدنا إلى الزمن الجميل، وأخرى ترصّع موديلاتها بالأحجار الكريمة، فيما اللؤلؤ يستمر في الترند هذا العام،_لكن ليس بشكل منفرد. من خواتم، إلى قلادات الماس راقية، غوصي معنا في إتجاهات تصاميم المجوهرات لهذا العام.



أفخم خواتم الماس:

خاتم بياجه



يمكن أن يكون التسوّق لخاتم الخطوبة مروعًا تمامًا إذا كنتِ لا تعرفين من أين تبدأي. مع وجود العديد من العوامل التي يجب مراعاتها مثل الشكل الحجري والأحجار الكريمة والقطع القديمة مقابل الجديدة والمزيد، فإنّ عدد التركيبات المحتملة يقترب من اللانهاية. لذا، نحن هنا لمساعدتك في في العثور على التطابق المثالي.عالمة الأحجار الكريمة والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Clear Cut، أشارت إلى أربعة اتجاهات لخواتم الخطوبة في 2020.



الماس على شكل كمثرى:

كان الماس على شكل كمثرى شائعًا في العام الماضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى العدد الكبير من التعاقدات مع المشاهير التي تضمنت ماسة على شكل كمثرى (أريانا غراندي، كاردي بي، باريس هيلتون). الطلب هذا العام على أشكال الكمثرى تحوّل إلى الأشكال البيضاوية، والماس العتيق، مثل المناجم القديمة والقطع الأوروبية.

ألماس بيضاوي الشكل

كان الماس البيضاوي أحد أكثر الأشكال شيوعًا منذ بضع سنوات حتى الآن. وقد ساعدت بلايك ليفلي على ترويج هذا الاتجاه مع خاتم خطوبتها، ومنذ ذلك الحين انخرط العديد من المشاهير مثل هيلي بيبر وسارة هايلاند مع البيضاوي. الأشكال البيضاوية مذهلة لأنها تظهر وزنها بالقيراط بشكل جيد وهي جميلة للغاية.

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ـفخم عقود الماس

طقم الماس من شوبارد



تتمتع المجوهرات الماسية المتلألئة بخاصيتها وتفردها، وأكثر من ذلك عندما تكون على قائمة الموسم الأساسية. لدى اتجاهات المجوهرات لعام 2020 الكثير لتقدمه - سواء كنتِ ترغبين في أن تكوني من أوائل اللواتي يتبنين أحدث الموضة أو أن يبثوا حياة جديدة في مجموعة المجوهرات الخاصة بك. احصلي على نظرة ثاقبة على أحدث الاتجاهات - من القلائد الماسية شيوعًا التي يجب أن تكون لديكِ هذا الموسم. إن أحدث اتجاهات المجوهرات النسائية هي الـ personalized. على هذا النحو، فإنّ ميزات التصميم الفريدة مثل الماس الخاص أو النقش مطلوبة بشدة عندما يتعلق الأمر بأحدث المجوهرات العصرية.

إنّ اختيار أحد قطع الماس الحاصلة على براءة اختراع دوليًا، مثل الماس Brilliant 10 الذي يضم 71 وجهًا، أو My Diamond، أول ماسة مربعة في العالم، هي طريقة أنيقة لجعل هذا الاتجاه خاصًا بك. يمكن أن يؤدي نقش رسالة سرية على قطعة المجوهرات الخاصة بك إلى رفع مجوهراتك للدلالة على أكثر من مجرد اتجاه.