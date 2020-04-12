فيديو.. خناقة بين نجلي أصالة خلال اتصال إلكتروني: ضربوا بعض

بينما كانت تتحدث الفنانة السورية أصالة نصري، مع ابنتها شام، بواسطة أحد برامج الاتصال الإلكتروني، كانت تدور مشاجرة طفولية بين أبني أصالة "علي وآدم".

وأخبرت أصالة، ابنتها شام، عن مشاجرة طفليها: "علي ضرب آدم.. ومن شوية كان آدم ضرب علي"، ومع بكاء "علي" اضطرت الفنانة السورية لترك حديثها مع ابنتها، لحل الخلاف بين طفليها.

وأظهرت الكاميرا محاولة أصالة فض الاشتباك بين طفليها، بينما وجهت "شام" نصائحها للمتابعين: "اهتموا بحالكم.. من بره ومن جوه".

يذكر أن أصالة كانت متزوجة من أيمن الذهبي، وأنجبت منه شام وخالد الذهبي، وبعدما انفصلت عنه تزوجت من المخرج طارق العريان، الذي أنجبت منه طفليها آدم وعلي، وانفصلت عنه أيضًا قبل أشهر قليلة.