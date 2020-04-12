لا يفضل تناول كل الأطعمة على أمعاء فارغة خاصة المعجنات وقطع الحلوى، حيث أشارت دراسات نُشرت عبر تقارير صحفية، إلى أن ذلك مضر على الصحة.
وهناك أطعمة يفضّل تناولها على معدة فارغة من أجل الاستفادة بجميع فوائدها، وفقا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" وهي:
الحساء
الحساء يعتبر وجبة فطور منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالقيم الغذائية المرتفعة، فهي تعمل على تطهير الجسم من السموم وتحافظ على صحة الأمعاء بالإضافة لشعور الجسم بالامتلاء والشبع لفترات طويلة.
الماء الدافئ مع العسل
يساعد تناول الماء الدافئ الممزوج بالعسل على معدة فارغة على تنظيف الجسم وتطهيره من السموم، لأنه يقوم بتنظيف الأمعاء بسبب احتواء هذا المزيج على المزيد من المعادن والفيتامينات والإنزيمات المفيدة لصحة الأمعاء.
البطيخ
يعتبر البطيخ من الفواكه المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وهي خيار مثالي لوجبات الإفطار، ويتصدر البطيخ قائمة الفواكه المفضل تناولها صباحا على معدة فارغة، وذلك بسبب أنه يتكون بنسبة 90% من الماء، إذ يعمل على تطهير الجسم وترطيبه فضلا عن كبح الرغبة في تناول السكريات، وأيضا يحتوي البطيخ على عنصر الليكوبين الذي يعزز من صحة العيون والقلب.
المكسرات
تناول حفنة صغيرة من المكسرات صباحا مثل الزبيب واللوز والفستق يساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حمض المعدة، ولكن يجب تناولها باعتدال تجنبا لظهور البثور المزعجة على سطح البشرة والتعرض للسمنة وزيادة الوزن.
اللوز المنقوع
يعتبر اللوز المنقوع من الوجبات المثالية التي ينصح تناولها صباحا على معده فارغة لغناه بالمنجنيز وفيتامين "E" والبروتين والألياف و"أوميجا 3" و"أوميجا 6" الدهنية، والعديد من العناصر الغذائية التي تعزز من القدرة الدماغية.
البابايا
يفضل تناول فاكهة البابايا على معدة فارغة لقدرتها على تنظيم حركة الأمعاء وخفض مستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة لوقاية الجسم من الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
كانت هذه تفاصيل خبر منها البطيخ والمكسرات.. أطعمة تفيد الجسم بتناولها على معدة فارغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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