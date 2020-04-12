تشارك الفنانات متابعيهن بصور ومقاطع فيديو أثناء قضائهن فترة العزل المنزلي، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو أيضًا ما فعلته الفنانة غادة عبدالرازق، التي نشرت صور حفيدتيها.
وعبر خاصية القصص المصورة "ستوري" لحسابها الرسمي على إنستجرام، نشرت غادة عبد الرازق، صورة لحفيدتيها أثناء إعدادهمت البسكويت، معلقة: "العيال قربت تتجنن من خليك في البيت".
يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق، تشارك في رمضان القادم 2020، بمسلسل "سلطانة المعز"، ويشاركها محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومي الغيطي.
كانت هذه تفاصيل خبر "العيال قربت تتجنن".. غادة عبدالرازاق تنشر صور حفيدتيها في العزل المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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