"العيال قربت تتجنن".. غادة عبدالرازاق تنشر صور حفيدتيها في العزل المنزلي

تشارك الفنانات متابعيهن بصور ومقاطع فيديو أثناء قضائهن فترة العزل المنزلي، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو أيضًا ما فعلته الفنانة غادة عبدالرازق، التي نشرت صور حفيدتيها.

وعبر خاصية القصص المصورة "ستوري" لحسابها الرسمي على إنستجرام، نشرت غادة عبد الرازق، صورة لحفيدتيها أثناء إعدادهمت البسكويت، معلقة: "العيال قربت تتجنن من خليك في البيت".

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يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق، تشارك في رمضان القادم 2020، بمسلسل "سلطانة المعز"، ويشاركها محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومي الغيطي.