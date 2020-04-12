فاصوليا ومكسرات.. أطعمة تحميك من تسوس الأسنان

تنظيف الأسنان من الأمور الضرورية التي يجب فعلها يوميًا حرصًا على سلامتها ومنعها من التسوس، الذي ربما يحدث أيضًا نتيجة تناول الأطعمة الحمضية والنشوية والسكرية ومشروبات الكافيين.

وتوجد بعض الأطعمة التي تجنب تسوس الأسنان، لذلك احرص على تناولها باستمرار، بحسب ما ذكره موقع "ذا هيلث":

البيض

البيض غني بفيتامين "د" الذي يساعد بفاعلية في مكافحة تسوس الأسنان، ويعزز نمو الأسنان قوية الأمر الذي يجعلها قادرة على مكافحة التسوس.

الزبادي

يمتلئ الزبادي الخام بالكلسيوم وفيتامين "د" والمعينات الحيوية المعززة للمناعة.

البطاطا

البطاطا غنية بفيتامين "أ"، الذي يعتبر ضروريًا لوظيفة اللعاب، الذي يخفف من حموضة الفم، ما يساعد على منع تسوس الأسنان.

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الفراولة

تحتوي الفراولة على فيتامين "سي" بشكل طبيعي، والذي يساعد على التئام الجروح، وبالتالي تعزيز اللثة.

الزبدة

تعتبر مصدرا جيدا لفيتامين "ب 12"، الذي يساعد على مكافحة أمراض اللثة.

المكسرات

تعتبر المكسرات غنية بالفوسفور، التي تحمي مينا الأسنان وتقلل مخاطر تسوس الأسنان، عن طريق تمكين اللعاب من معادلة الأحماض.

الأفوكادو

يحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، الذي يساعد على منع التسوس.

الفاصولياء

تحتوي على نسبة مرتفعة من الفوسفات.