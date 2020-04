فيروس كورونا يدفع سيلين ديون لتغيير كلمات أغنية تيتانيك

يبدو أن فيروس كورونا دفع الجميع لتغيير أنماط الحياة والمعتقدات حتى وصل الأمر إلى بعض المطربين، وكان آخرهم المطربة الكندية الشهيرة سيلين ديون.

ودفعت جائحة كورونا المستجد المتفشي على نطاق واسع حول العالم، ديون، لإعادة كتابة أغنيتها الشهيرة من فيلم "تيتاينيك".

وشاركت سيلين ديون، البالغة من العمر 52 عاما، صورة "جيف" لنفسها من أغنية "My Heart will Go on" عبر حساباتها على تويتر، ومعها إعادة لكلمات بعض المقاطع.

وكتبت سيلين ديون: "!Near, far wherever you are... make sure you’re practicing social distancing" (أينما تكون، قريب أو ‏بعيد، تأكد أنك تحافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين).

يذكر أن أغنية "My Heart will Go on" من عوامل نجاح فيلم "تيتانيك" للمخرج جيمس كاميرون، ومن بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت، الذي حصد إيرادات خيالية في شباك التذاكر العالمي عام 1997، كما أنها زادت من شهرة ديون.