بسبب الحظر.. شاب يستخدم طائرة لشراء القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

محبو القهوة لا يستطيعون الابتعاد عن الكوب اليومي المعتاد، خاصة في بداية اليوم وقبل العمل، لكن في زمن انتشار وباء كورونا، وحالات الطوارئ وإغلاق المدن، لجأ شاب إلى حل غير مألوف لكي يحصل على كوب قهوته المفضل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا نشره شاب من مدينة برايتون، في ولاية واشنطن الأميركية، يظهر فيها كيف تمكن من الحصول على قهوته المفضلة من المحل المفضل، والذي يبعد عن منزله مسافة طويلة، وفق ما نقل "سكاي نيوز" عربية.

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الشاب لا يستطيع الوصول إلى المحل بسبب حظر التجول الذي فرضته الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

واستخدم ذلك الشاب محب القهوة، طائرة درونز صغيرة مجهزة بكاميرا وسلة، وأطلقها لتصل إلى المحل خلال دقائق، وهناك انتظر أحد العمال ليضع في السلة كوب القهوة الساخن.

وبعد أن أطمأن الشاب إلى ثبات الكوب في سلة الطائرة الصغيرة، بادر إلى إعادتها، في طريقة لاقت أعجاب الكثير من زوار المواقع الاجتماعية لما فيها من طرافة وغرابة.