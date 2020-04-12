احذر هذه العادات اليومية خلال الحجر المنزلي.. تضر بعظامك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

عندما تطول مدة البقاء في المنزل، قد يدفع الملل البعض منا لارتكاب عادات غذائية ويومية سيئة، قد تضر بعظام الجسم بشكل كبير، ويستغرق إصلاح هذه المشاكل مدة أطول من فترة الحجر الذي نعيشه هذه الأيام.

يستعرض لكم "الخليج 365" عددا من العادات السيئة المفضل تجنبها حفاظًا على صحتنا الجسدية.

النوم

أجرى فريق بحثي أمريكي، دراسة شملت 11،084 امرأة بعد سن اليأس، حول النوم وصحة العظام لديهن، بحسب ما أوضح موقع "medical news today".

والعظام نسيج حي يخضع لتشكيل مستمر، وهي عملية معروفة "بإعادة تشكيل العظام"، حيث تزيل أنسجة العظام القديمة وتستبدلها بأنسجة جديدة.

وأوضحت الدراسة أن عدد ساعات النوم القليلة، لا تساعد على إعادة بناء العظم بشكل صحيح، ما يؤدي إلى هشاشتها.

ومصطلح هشاشة العظام يعني أن العظم "مسامي"، إذ تنخفض جودة وكثافة العظم بشكل كبير، وتكون هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى كبار السن.

معظم الناس، تبلغ قوة العظام وكثافتها في أواخر العشرينات، وتقل كثافة العظام لدى النساء بشكل أسرع خلال السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث.

وحوالي 1 من كل 3 نساء و1 من كل 5 رجال في الخمسينيات من العمر وما فوق معرضون لخطر الإصابة بكسر في العظام بسبب هشاشة العظام، وفقًا للمؤسسة الدولية لهشاشة العظام.

وأكثر مواقع الكسر شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام هي الوركين والمعصمين والعمود الفقري.

المشروبات الغازية

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لاحظ الأطباء أن أغلب شاربي المياه الغازية بكافة أعمالهم لديهم معدلات أعلى في كسور العظام، مقارنة بغيرهم ممن لا يشربون الصودا، بحسب ما أوضحت "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وفي 2001 أجرى مركز أبحاث هشاشة العظام بجامعة كريتون، دراسة شملت 32 شخصًا لمدة شهر، وجعلهم يشربون تركيبات مختلفة من الصودا بمستويات متفاوتة من الكافيين، أو الفوسفور، أو حمض الستريك، حتى يتمكنوا من أخذ عينات البول وتحديد مقدار الكالسيوم الذي يخرجه الأشخاص.

وكما كان متوقع لقد أخرج هؤلاء الأشخاص كمية كبيرة من الكالسيوم أكثر من غيرهم ممن لا يشربون الصودا بشكل يومي.

قال الدكتور روبرت ب. هيني، المؤلف الرئيسي للدراسة، إنه من المحتمل أن المشروبات الغازية تتسبب في ضعف العظام، لأنه يتم الاعتماد عليها بشكل رئيسي بدلًا من المشروبات الصحية.

الابتعاد عن الشمس

التعرض لأشعة الشمس الطبيعية، يساعدك في الحفاظ على العظام، لأنها تمد الجسم بفيتامين د، كما أوضح موقع "webmd".

إذا كنت لا تستطع الخروج من المنزل في الصباح خوفًا من عدوى فيروس كورونا، يمكنك دخول البلكونة أو الجلوس بجانب الشباك ودع ضوء الشمس يلامسك حتى تحمي عظامك بقدر الإمكان

الملح

زيادة نسبة الملح عما يحتاجه الجسم، يؤذي ضغط الطم، ويؤدي إلى امراض القلب والأوعية الدموية وحصوات الكلى، فضلًا عن هشاشة العظام كما أوضح موقع "americanbonehealth".

فزيادة الملح تؤدي إلى حصوات في الكلى وفقدان للكتلة العضلية، كما تؤثر على وظائف القلب والأوعية الدموية.

وتزداد نسبة الملح في اللحوم المصنعة أكبر من غيرها كما أوضح موقع "webmd"، لذا يعتبر تجبنها قدر الإمكان أفضل لصحة الجسم.