"رمضان جانا".. إزاي تعمل ديكورات الشهر الكريم في المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -شيماء مرسي

اقترب حلول شهر رمضان الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، وعلى الرغم من أنه يأتي في ظروف استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، إلا أن هذا لا يمنع مظاهر الاحتفال مع ضرورة الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الوقائية الحكومية، حفاظًا على صحتنا.

لذا نقدم لكم طريقة عمل ديكورات الشهر الكريم في المنزل، وفق ما نقل موقع "donpedrobrooklyn".

1- الفانوس الورقي:

يجب تحضير: "ورق مقوى، واستيكرز للتزيين، ومقص، وصمغ أو لصق".

طريقة الإعداد: يتم ثني الورق المقوى إلى جزأين وقص الورق المقوى من الخلف إلى أجزاء صغيرة، ولفها إلى جزأين ثم لصقها بالصمغ، ثم قص شريط من الورق المقوى، ومن خلال الصمغ يتم لصقه على الفانوس، ثم وضع الاستيكر عليه للتزيين.

2- مخدات رمضان:

الأدوات: قماش داكرون أبيض اللون، وقماش الخيامية، ومقص، وكور قماش صغيرة الحجم.

طريقة الإعداد: يتم قص قطعة القماشة البيضاء إلى جزئين، وضع قطعة القماشة البيضاء على الخيامية حتى يتساوى الاثنين في الحجم، ثم قص القماش الخيامية على شكل مثلث، وبعدها نضع قطعة القماشة البيضاء، وعليها قطعة القماش الخيامية على شكل مثلث، ويتم تثبيتها بالدبوس ثم حياكتها.

ثم نضع بعض كور صغيرة الحجم من القماش، وتركيب السوستة من الأعلى وحياكتها للتثبيت، ثم قومي بوضع الجزء الثاني من قطعة القماش البيضاء، وبعدها يتم حياكة وتقفيل جميع جوانب المخدة ووضع الحشو داخل المخدة ثم إغلاقها.

3- عربية الفول من الكرتون:

الأدوات: مقص وكاتر، ومسدس شمع، وقماش الخيامية، وعلبة كرتون، وغطاء زجاجة قديم، وورق فوم أحمر وأزرق، وزجاجة قديمة بلاستيك، وورق ألومنيوم، وعود خشب.

طريقة الإعداد: إحضار علبة الكرتون ونضع بداخلها ورق مقوى، ثم نثبيتها من خلال مسدس الشمع، وبعدها إغلاق العلبة من جميع الجوانب.

ثم وضع قطعة القماش الخيامية وعليها علبة الكرتون ثم قص زيادات القماش، ومن خلال مسدس الشمع يتم تثبيت قطعة قماش الخيامية على علبة الكرتون.

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وبعدها يتم استخدام قطعتين صغيرتي الحجم من ورق الكرتون، وتغليفهما بقماش الخيامية، ويتم تثبيتهما على جانبي علبة الكرتون وتغليفها بقماش الخيامية.

وباستخدام الكاتر نقص الجزء العلوي والسفلي من الزجاجة البلاستيكية ثم تثبيتهم معا، ثم فك الغطاء وتغليفها بورق الألومنيوم.

تغليف العود الخشب وغطاء الزجاجة بورق الألومنيوم أيضا وتثبيتهم معا على شكل معلقة.

بعدها نقص قطعتين من ورق الكرتون على شكل دائرة وضعيهم على ورق الفوم الأحمر، وباستخدام مسدس الشمع نثبت ورق الكرتون مع الفوم ثم يتم تزيينهم.

بعد ذلك يتم تثبيت الزجاجة البلاستيكية الذي تم تثبيتها معا على علبة الكرتون، وعود الخشب وغطاء الزجاجة أيضا باستخدام مسدس الشمع، وتثبيت الفوم الأحمر المثبت مع ورق الكرتون على الجانبي الأيمن والأيسر لعربة الفول.

4- زينة رمضان:

الأدوات: قماش خيامية، ومادة لاصقة، وخيط، ومقص.

طريقة التحضير: نقص قطعة قماش خيامية على شكل مثلث صغير، ونضع على كل واحدة منها من الخلف المادة اللاصقة ونضع الخيط على طرف المثلث ونغلق المثلث على الخيط.

ويمكنك تعليق هذه المثلثات على الحائط أو على باب الشقة.

طريقة أخرى:

الأدوات: ورق الفوم، وورق أبيض، ومق، وقلم، ومسدس شمع، وشريط ستان.

طريقة الإعداد: في البداية يتم رسم شكل فانوس صغير الحجم على الورق الأبيض وآخر هلال، ثم نقصه كل منهما على حدة، ثم نضع الفانوس على ورق الفوم ونقص الفانوس عليه.

وبعدها نرسم نجوم على الورق الأبيض ثم وضعه على الفوم الملون وقصه، وبعدها يتم إحضار الشريط الستان وقصه إلى نصفين، وباستخدام مسدس الشمع يوضع القليل من الشمع ثم وضع الفانوس والهلال والنجوم على حرف شريط الستان لتثبيتها.

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