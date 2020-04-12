كيف تحمي نفسك من وجبات المطاعم في زمن كورونا؟.. أستاذة مناعة توضح

بات تناول الطعام المنزلي ممل للغاية لدى الكثيرين بسبب طول فترة حظر الحركة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وهو ما قد يدفع البعض للتفكير في طلب وجبات من المطاعم لكنها ليست مضمونة وقد تكون حاملة للفيروس، إلا هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لضمان عدم نقل الطعام الجاهز للفيروس.
ووفقا لـ"روسيا اليوم"، أوضحت الطبيبة والمقدمة التليفزيونية يلينا ماليشيفا، ما إذا كان ينبغي الخوف من انتقال العدوى بـ"كوفيد-19" من خلال الطعام الذي أعده طاه مصاب بفيروس كورونا.
وشاركت على حسابها عبر تطبيق Instagram، تأكيدات، أستاذة البيولوجيا الجزيئية والمناعة في لوس أنجلوس، باولا كينون، التي أكدت أن المستهلكين يجب ألا يخافوا من الأطعمة الجاهزة، حيث تلتزم مطابخ المطاعم بقواعد النظافة الصارمة لتجنب الأمراض المنقولة بالأغذية.
وأضافت "ماليشيفا" أن هناك إجراءات أمان إضافية في حالة سعل أو عطس الطباخ أثناء الطهي على وجه الخصوص: "تسخين الطعام في الميكرويف سيقتل أي فيروس".
كما توصي مقدمة التلفزيون، أنه عند شراء الطعام في علب يجب وضع محتوياته على طبق وغسل الأيدي، ثم تناول الوجبة.
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