في بث مباشر.. ريهام سعيد تعترف بأول غلطة في حياتها: برغبتي ولظروف خاصة

"عندما انفصلت عن زوجي، كنت في الـ23 من عمري، وهذا الانفصال جاء برغبتي ولظروف خاصة"، كلمات أعلنت من خلالها الاعلامية ريهان سعيد، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتعلن من خلاله عن الأخطاء التي ارتكبتها طوال حياتها.

وعن الخطأ الأول، قالت ريهام: "عندما تزوجت كنت مثالية بدرجة كبيرة، وأرى الأشياء في أماكنها والغداء بميعاد محدد، وأحرص على عدم وجود أخطاء لي في أي شيء، وكان عمري وقتها 20 عاماً".

وأشارت خلال بثها المباشر: "كنت أركز على أن يكون المنزل في أحسن حال والطعام كذلك، وأعترف بأن الواجبات المنزلية ليس شرطاً لأن تكون الحياة صحيحة، وأنه من الممكن أن أقوم بجميع هذه الأعمال، وتفسد الحياة في النهاية".

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وتابعت: "وغلطتي أنني صُدمت لفشلي في الزواج، فمنذ صغري لا أحب الفشل، وكنت أتحدث مع نفسي وأقول أنا انفصلت عن زوجي؟ أنا فشلت؟ هل قمت باختيار خاطئ؟ ونظرة المجتمع لي أني مطلقة.. كيف حصل ذلك؟".

علاقة ريهام سعيد وريم البارودي

وكان الثنائي، الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي، تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما في العديد من المواقف الصعبة، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

لكن خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد، التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي، الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.