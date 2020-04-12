وجهت الفنانة شريهان، رسالة للفنانة إسعاد يونس، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على تويتر. وغردت شريهان: "كنتي وما زلتي وستظلي أنت أنت وإلى الأبد صاحبة السعادة.. كل سنة وأنت طيبة.. كل عام حَبيبَتي وأنت الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة.. إسعاد يونس الرائعة". Advertisements ويوافق اليوم 12 أبريل، عيد ميلاد الفنانة إسعاد يونس، وتقدم برنامج "صاحبة السعادة" منذ عام 2014، إلى أن أصبح لقبها بالفعل، نظرًا لما حققه البرنامج من مشاهدة جماهيرية. وكانت الفنانة شريهان، أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية.‏

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كانت هذه تفاصيل خبر شريهان لـ إسعاد يونس في عيد ميلادها: أنت دائما صاحبة السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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