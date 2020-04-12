فيديو.. بعد أزمة ريم البارودي.. ريهام سعيد: بتعالج من الجن والحسد

مقطع فيديو جديد، بثته الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تقر خلاله بالأخطاء التي ارتكبتها سواء في عملها أو حياتها الشخصية.

وقالت "ريهام" خلال مقطع الفيديو، إنها تعالج الآن من الحسد والجن، بعدما استجابت لنصيحة إحدى السيدات التي تثق فيهن، بأن تداوم على قراءة الأذكار 3 مرات في اليوم، وكذلك سورة البقرة لمدة 40 يوما للعلاج من السحر والحسد.

وأشارت خلال مقطع الفيديو، إلى أنها أصبحت تقرأ 10 صفحات من بعض الكتب التي اختارتها للقراءة.

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أزمة ريهام سعيد وريم البارودي

وكان الثنائي، الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي، تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما في العديد من المواقف الصعبة، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

لكن خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد، التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي، الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.

وبدأت "خناقة" بين الصديقتين السابقتين، بعدما ردت ريهام سعيد، على أحد متابعيها ووصفت ريم البارودي بأنها "ماتت بالنسبة إليها"، لترد الأخيرة بشكل غير مباشر عليها عبر حسابها على إنستجرام: "مشكلتك معتبراني عدوتك".