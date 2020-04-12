الامارات | هولنديون يخربون شبكات "الجيل الخامس" خوفا من " كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مسؤولون أمنيون هولنديون بتنمامي الاعتداءات على أبراج شبكات الهواتف المحمولة في الأيام الأخيرة، وذلك في ظل انتشار لنظرية مؤامرة تربط بين تفشي وباء " كورونا" وشبكات الجيل الخامس لخدمات الإنترنت. ووصف مصدر لهئية الاذاعة البريطانية " بي بي سي" أن هذه الاعتداءات تنوعت بين الحرق والتخريب.

ويسود اعتقاد سائد تكرس من خلال منصات التواصل الإجتماعي أن كثافة عدد أبراج الاتصالات المرتبطة بتقنية الجيل الخامس،مسؤولة عن انتشار فيروس كورونا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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