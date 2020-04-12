حيل ذكية تتبعها أنغام لتُبرز قوامها الرشيق

أزياء بتوقيع أشهر مصممي الموضة، تألقت بها النجمة المصرية أنغام في العديد من المناسبات. وقد عُرفت أنغام بذوقها الفريد في اختيار أزيائها المتميزة بقصات تخدم رشاقتها، وتُبرز مكامن أنوثتها في مختلف اطلالاتها، لتكون محط أنظار معجبيها.

طالعي معنا، أجمل إطلالات أنغام والتي ضمّت فساتين بتنانير ملوكية، ازدانت بالخيوط الفضية، وأخرى بقصة الـ High Low التي اكتسحت منصات عروض ربيع 2020وجميعها ساهمت في إنجاح اطلالاتها وإبراز قامتها الطويلة والرشيقة.

- تتمسك النجمة المصرية على الدوام بالقصات التي تخدم رشاقتها، لذا من الطبيعي أن يكون لفساتين حورية البحر Mermaid dresses حصة كبيرة ضمن اختياراتها، حيث تتميز بقصاتها المعانقة للقوام والتي تتسع تدريجيًّا من أسفل الركبة وصولًا للحافة.

أنغام بإطلالة أنيقة وملفتة

أنغام تتألق بفستان قصير يُبرز قوامها الرشيق

- كما تميل أنغام إلى الفساتين الديكولتيه مع قصة الـ A Line والتي تمنحها مظهرًا أكثر طولًا، من أبرزها الموديل الأخضر الناعم الذي تألقت به في حفل الموريكس دور، من توقيع دار أوسكار دي لا رنتا Oscar del la Renta.

-الفساتين ذات الأكتاف المكشوفة سواء بقصة الديكولتيه أو الـ Off Shoulder ستايل، أرتبطت بأغلب لوكات أنغام في حفلاتها الغنائية، وهي تناسبها تمامًا بخاصة مع تسريحة الشعر المنسدل في نعومة على كتفيها.

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-بخلاف الألوان الزاهية، تولي النجمة الشهيرة اهتمامًا بالغًا للأسود الملكي، والذي يرافقها دومًا في حفلاتها المهمّة، إذ ظهرت به العام الماضي في مناسبات عدة، نذكر منها اطلالتها الناعمة على المسرح بفستان دانتيل من توقيع السوري رامي العلي Rami Al Ali.

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