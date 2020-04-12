خطوات تطبيق مكياج عرائس ثقيل

تُفضل الكثير من العرائس تطبيق مكياج ثقيل في ليلة الزفاف، لإبراز ملامح وجههن وعيونهن، بخاصة إذا كانت العروس تتمتع بعيون واسعة، تسمح بتطبيق المكياج الثقيل والسموكي.

خبيرة التجميل علياء السمنودي، تحدثت عن خطوات تطبيق مكياج العرائس الثقيل، وهي الخطوات التي ستتعرفين عليها بالتفصيل في السطور التالية:



كريم الأساس والبودرة

استخدمي كمية مناسبة من كريم الأساس والبودرة، مع اختيار لون مناسب لبشرتكِ، واحرصي على توزيع كريم الأساس على الوجه والعنق بشكل كامل، مع وضع البودرة على الوجنتين لإبراز الجبهة.

ألوان ظلال الجفون

عند تطبيق مكياج عروس ثقيل، يجب اختيار ألوان ظلال الجفون الداكنة، مثل اللون البني أو الرمادي أو الكاكي على الجفن، مع استخدام اللون الأسود عند زاوية العين الخارجية، ودمجه مع ألوان الظلال التي تم وضعها على الجفن.

ويمكنكِ استخدام ظلال الجفون الجليتر السوداء أو الذهبية ، أو الفضية، بخاصة مع مكياج العيون السموكي، الذي يعد أكثر مكياج للعين يناسب المكياج الثقيل.



الكحل والآيلاينر

يجب تحديد العين من الداخل بالكحل الأسود، ومن الخارج بالأيلاينر الأسود، من خلال رسم خط عريض بالأيلاينر أعلى العين مباشرة، وجعله ممتداً حتى زاوية العين الخارجية.



رسم الحاجبين

ارسمي حاجبيك بشكل يناسب وجهك، مع الحرص على رسمها بشكل أكثر سُمكاً، ليكونا متناسقان مع المكياج الثقيل الذي تم تطبيقه على الوجه والعينين.

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البلاشر والكونتور

طبقي الكونتور بشكل يناسب ملامح وجهكِ، مع التأكد من دمجه جيداً مع البلاشر، واحرصي على استخدام ألوان البلاشر الداكنة، مثل الوردي الداكن أو الخوخي الداكن، لإظهار عظمتي الوجنتين.





هايلايتر

طبقي الهايلايتر اللامع أو الـMatte، ويمكنك استخدام الهايلايتر الذهبي أو الفضي اللامع، ليناسب المكياج الثقيل.



أحمر الشفاه

طبقي أحمر الشفاة ذو الألوان الداكنة، مثل النبيتي أو الموف أو البني الداكن، أو الأحمر بدرجاته المختلفة، مع تحديد الشفاة جيداً لإظهارها بشكل ممتلئ يناسب مكياجكِ الثقيل.

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