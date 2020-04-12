عطور نسائية خفيفة لا تسبب حساسية خلال الحجر المنزلي

قبل أن نعرف ما هي العطور النسائية الخفيفة التي لا تسبب حساسية، لا بدّ من شرح ما هي الحساسية: هل حدث لكِ مرّة أن تدخلي إلى غرفة أو ممرّ معيّن في متجر، وفجأة تبدأين بالعطس أو حتى تشعرين بالدوار؟ هذا شيء يحدث بشكل يومي لملايين الناس. إذا كانت هذه هي الحالة، فقد تكون تعانين من حساسية العطر.

أعراض حساسية العطور



العطور الخام لا تسبب حساسية

تُعرَّف حساسية العطر ببساطة على أنّها حالة يعاني فيها الناس من حساسية تجاه رائحة العطر. ويمكن أن تكون هذه الرائحة موجودة في المنتجات اليومية، أو البيئة، أو مدرجة في منتجات العناية الشخصية. يمكن أن تتراوح نتيجة هذه الحساسية من العطس والسعال إلى ضيق التنفس الشديد.

تختلف أعراض حساسية معيّنة للرائحة من شخص لآخر. بشكل عام، أكثر الأعراض شيوعًا هو العطس المتكرر عندما يكون الشخص في محيط الرائحة. يمكن أن يكون مجرد عطس خفيف كأن يعاني من دغدغة في أنفه. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الطفح الجلدي أو الحكة أو حتى ظهور تقرّحات على الجلد. واحدة من أكبر التحديات في تحديد سبب الحالة هي عزل نفسكِ عن مكان الحساسية. في حين أنّه من الممكن أن يكون السبب ناتجًا عن حساسية العطر، فإنّ بعض الأسباب المحتملة الأخرى يمكن أن تشمل نزلات البرد أو الحساسية البيئية أو التفاعلات الكيميائية الأخرى التي تحدث حولكِ. لذلك، من أجل علاج هذا الأمر بشكل صحيح، يُنصح بالتماس المساعدة الطبية لمعرفة ما إذا كنت تعانين من الحساسية ثم اتخاذ الإجراء المناسب.

مكوّنات العطور تسبب حساسية

عطور

يتم استخدام أكثر من 2500 مكوّن من المواد في العطور، والسلع الاستهلاكية المعطّرة مثل مستحضرات التجميل، والمنظفات، وغيرها من المنتجات المنزليةـ لمنحهم رائحة محددة، وعادة ما تكون لطيفة. يمكن أن تسبّب هذه المواد في بعض الأحيان تهيّج الجلد أو الحساسية.

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ما هي العطور التي لا تسبّب الحساسية؟

أفضل أنواع أنواع العطور التي لا تسبب حساسية هي العطور الخام، أو العطر النقي الذي يحتوي على أعلى تركيز للعطور، عادة ما بين 15 و30 في المائة من زيت العطور، ويكفي لجعل الرائحة قوية، ملحوظة وتستمر طوال اليوم. هو نسخة عالية التركيز من رذاذ ماء عطر، فقط بدون قاعدة الكحول. هذا يجعله خيارًا رائعًا لذوي البشرة الحساسة، وهو أيضًا أقوى كثيرًا، لذا فهو لا يدوم طوال اليوم فحسب، ولكنك تحتاجين فقط إلى كمية صغيرة على نقاط النبض لديك لإحداث تأثير كبير.

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