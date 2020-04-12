الجلسرين والفازلين لشعر ناعم كالحرير

الجلسرين والفازلين من الكريمات المتوافرة في كلّ منزل تقريباً، سواء لترطيب البشرة أو إزالة المكياج... أضيفي لمهمّات هذين المنتجين مهمّة جديدة، وهي ترطيب الشعر، ليبدو أكثر نعومة ولمعاناً.

فوائد الفازلين والجلسرين للشعر

الفازلين غنيّ بالموادّ الزيتيّة الدهنيّة، وهذا ما يجعله الأفضل في تنعيم الشعر الخشن، خاصّة عند مزجه مع بياض البيض من أغنى المصادر للبروتين الذي يتكوّن منه الشعر، كذلك يحتوي على العديد من المعادن، كالنياسين Niacin أو فيتامين B3، والريبوفلافين Riboflavin، أي فيتامين B2، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والصوديوم، وجميعها تحفّز الشعر على النموّ بشكل صحّي، كما توازن نسبة الزيوت التي تفرزها المسامّ.

أمّا الجلسرين، يسهّل عملية تسريح الشعر ويمنع تطايره، كما يعيد للشعر حيويّته ليصبح أكثر ليونة.

وصفتان من الفازلين والجلسرين لتنعيم الشعر



وصفة الجلسرين وزيت جوز الهند لشعر ناعم كالحرير

المكوّنات:

• ملعقة طعام من الجلسرين.

• ملعقتان من أوراق البقدونس الطازجة.

• ملعقتان من زيت جوز الهند.

تُغلى أوراق البقدونس في مقدار كوب من الماء لمدّة 7 دقائق، يترك حتى يبرد ويُصفّى، ثمّ يضاف زيت جوز الهند والجلسرين. يوزّع المزيج على الشعر من الجذور وحتى الأطراف ويترك لساعتين، ثمّ يغسل بالماء الفاتر.

تكرّر هذه الوصفة مرّتين في الأسبوع.

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وصفة الفازلين وبياض البيض لتحسين ملمس الشعر ونعومته

وصفة الفازلين وبياض البيض لتحسين ملمس الشعر ونعومته

المكوّنات:

• بياض بيضة.

• ملعقة طعام من الفازلين.



يُذوّب الفازلين في حمّام مائيّ ساخن على نار هادئة أو ما يعرف بطريقة الـ Bain Marie. يمزج الفازلين فيما بعد مع بياض البيض ويوزّع المزيج على الشعر لمدّة 45 دقيقة قبل غسله كالمعتاد بالماء الفاتر والشامبو.

تكرّر هذه الوصفة مرّتين كلّ 10 أيّام.

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