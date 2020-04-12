هل الطفح الجلدي أحد أعراض فيروس كورونا الخفية؟.. "الصحة العالمية" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا يخلو يوما دون الحديث عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو شاشات التليفزيون أو غيرها؛ فالمعلومات تتدفق بغزارة حول هذا الوباء ما بين إحصائيات للوفيات والإصابات حتى الأعراض وطرق الوقاية.

ومن بين ما تردد الفترة الأخيرة أن الطفح الجلدي أحد أعراض الإصابة بالفيروس، فما مدى صحة ذلك؟

Advertisements

منظمة الصحة العالمية، ذكرت بشكل واضح أعراض فيروس كورونا المستجد، وهي الصداع الشديد، الحمى (ارتفاع كبير في درجة الحرارة)، والسعال الجاف، وآلام شديدة بالجسم، وصعوبة في التنفس.

ولم تصرّح المنظمة بأن احمرار الجلد والطفح الجلدي إحدى أعراض كوفيد 19، بالرغم من أن العديد من الفيروسات يمكن أن تسبب طفحًا جلديًا، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة (الحمى) والسعال، وذلك حسب ما ذكر موقع "patient info"، وهذا يعني أن الطفح الجلدي غير محدد أو مميز بما يكفي لتحديد نوع الفيروس.

وبذلك تختلف الأعراض التي تسببها العدوى الفيروسية اعتمادًا على الفيروس نفسه، فهناك بعض أنواع الطفح الجلدي الفيروسي المعروف. على سبيل المثال، فيروس الحصبة وفيروس الجدري والحصبة الألمانية والجدري المائي والحمى القرمزية.