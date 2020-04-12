"بلاش أكل من بره".. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يخشى الكثيرون من تناول الوجبات الشهية الدسمة خوفًا من اكتساب المزيد من الوزن، وكثيرًا ما يتمنون بتحقيق المعادلة الصعبة وهي تناول أكلات شهية دون أن يزداد وزنهم.

نستعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل خالي الدسم.

المكونات 4-6 أشخاص

- 500 جرام مكرونة بيني

- 300 جرام لحم مفروم أحمر قليل الدسم

- حبة بصل مفرومة

- 5 ملاعق زيت زيتون

- ملح وفلفل وبهارات

- البشاميل الدايت

- 4 ملاعق دقيق

- كوبان حليب خالي الدسم

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- مكعب مرق دجاج

- رشة ملح وفلفل

طريقة التحضير:

1- أسلقي المكرونة في ماء يغلي وملح وزيت. ثم أشطفيها في مصفاة للتخلص من النشا الزائد.

2- ضعي البصل مع زيت الزيتون في طاسة قلي على نار متوسطة حتى يذبل.

3- أضيفي اللحم ثم قلبي 10 دقائق حتى تقترب من النضج، ثم تبلي بالملح والفلفل والبهارات.

4- قلبي الدقيق مع الحليب خالي الدسم بالمضرب اليدوي على البارد.

5- أضيفي مكعب مرق الدجاج ثم تبلي بملح وفلفل وارفعي الوعاء على نار هادئة مع التقليب. ثم أتركي البشاميل حتى تهدأ حرارته ثم أضيفي بيضة مخفوقة.

6- إخلطي المكرونة في وعاء عميق مع نصف كمية البشاميل وقلبي المقدار.

7- ضعي نصف كمية المكرونة في الصينية المدهونة بزيت الزيتون ثم وزعي اللحم المفروم فوق المكرونة ثم النصف الثاني من المكرونة.

8- وزعي باقي البشاميل وأدخليها الفرن الساخن على درجة 180 مئوية على الرف السفلي لمدة 15 دقيقة.

9- أشعلي شواية الغاز وارفعي الصينية تحت الشوية 3 دقائق مع الملاحظة حتى يحمر الوجه.