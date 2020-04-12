بالحجاب وبدون ماكياج.. فيفي عبده: لازم الواحد يشوف حل في الاكتئاب

مقطع فيديو جديد، شاركته الفنانة فيفي عبدة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من داخل منزلها، التزاما بالعزل المنزلي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت الفنانة خلال مقطع الفيديو بدون ماكياج ومرتدية الحجاب، وأرفقت تعليقا: "طبعا الواحد 24 ساعة بيفضل حاطت الميكاب في الوش بيتعب جدا".

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وتابعت: " فكرت أعملكم الفيديو ده من غير مكياچ عشان أريح وشي شوية لأنه بيتعب طبعا من كتر المكياچ، واللغد بسبب إن الواحد بيخس ويتخن مطرح الاكتئاب، لازم الواحد يشوفله صرفة في الاكتئاب، عن إذنكم بقى أقوم أعمل مكياج، بحبكم أوي".

واستطردت الفنانة: "صباح الفل من مصر أم الدنيا".

واعتادت الفنانة فيفي عبده، على نشر العديد من مقاطع الفيديو في منزلها، ولها أكثر من مقطع فيديو على إنستجرام، وهي تمارس هوايتها المفضلة "الرقص".