أطباء يضعون صور ضحكاتهم على البالطو لكسر حاجز خوف مرضى كورونا

في لفتة إنسانية، حرص أطباء في أمريكا على وضع صور لهم خارج العمل وهم يبتسمون، على البالطو أثناء تأدية عملهم بالمستشفى، لرفع الروح المعنوية لدى المرضى الذين يتلقون العلاج من فيروس كورونا.

وبحسب ما جاء بصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن ما دفع الأطباء للقيام بهذا السلوك هو كسر حاجز الخوف للمرضى الذين يرون الأطباء وهم يرتدون الأقنعة الطبية والمستلزمات الكاملة مما يظهرهم بدون ملامح.

وبادر الطبيب "روبرتينو" من مستشفى Scripps Merc في سان دييجو التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، بنشر صورته بالبالطو الأبيض وهو يضع معدات الحماية الشخصية له، ويظهر صورة لضحكته، ليتمكن المرضى من رؤيتها لكسر حاجز الخوف لديهم.

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وسرعان ما انتشرت البادرة الطيبة التي أقدم عليها "روبرتينو"، وبدأ عدد كبير من الأطباء في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لمشاركة مرضاهم بصورة لضحكاتهم على البالطو، وسارعوا في نشرها عبر حساباتهم الشخصية ليتمكن جميع الأطباء باتباعها لطمأنه مرضاهم.