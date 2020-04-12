الامارات | الشرطة الصينية تستخدم نظارات ذكية لكشف المصابين بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصينية تستخدم نظارات ذكية لكشف المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

طورت شركة روكيد الصينية؛ المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، نظارات ذكية تعمل وفق خوارزميات ذكاء اصطناعي لكشف المصابين بمرض كوفيد-19 من خلال حرارة أجسامهم.

وحسب «مرصد المستقبل» التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل» زودت الشركة الناشئة رجال الشرطة، بالنظارة الذكية، في مدن هانج زو، وهوتشو وكوتش، فضلاً عن حديقة هونج يوان، في مدينة هانجتشو الشرقية، التي فكت الصين الحجر عنها حديثاً، بعد انحسار المرض، وتضاؤل عدد الإصابات بشكل ملحوظ.

وتتلخص مهمة النظارة الذكية، في الكشف عن أحد أبرز أعراض مرض كوفيد-19؛ وهو ارتفاع حرارة المريض؛ إذ تستخدم النظارات كاميرا تصوير حراري لقياس درجة حرارة المارَّة على بعد متر واحد. ولدى كشف شخص مصاب بالحمى، ترسل النظارة الذكية إشعارًا تلقائيًا لرجال الأمن، ليعمدوا إلى فحص الشخص المعني واتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويبلغ وزن النظارة الذكية نحو مئة غرام، وهي مصممة لتبدو مثل النظارات الشمسية العادية. مع الكاميرا والكابل المرفق.

وقالت الشركة الناشئة إن «النظارة الواحدة قادرة على أداء مهمة التحقق من درجة حرارة مئات الأشخاص في دقيقتين فقط» وفقًا لموقع ساوث تشاينا مورنينج بوست.

