أجمل إطلالات جمعت نانسي عجرم ببناتها وأحدثها بالأبيض

تُعد نانسي عجرم من النجمات اللواتي يقدرن العائلة كثيراً، ودائمًا ما تصرح بأن زوجها وبناتها إيلا وميلا وليا يحتلون المرتبة الأولى في حياتها، ولهذا فكثيراً ما نراها في لقطات عائلية تجمعها بهم في مناسبات مختلفة، أحياناً تكون في المنزل وأحياناً خارجه، واليوم جمعنا بالصور أجمل اطلالات جمعت نانسي عجرم ببناتها الثلاثة مع أحدث صورة لهن في أحد الشعانين، وقد تألقن جميعهن باطلالات ناعمة باللون الأبيض السكري وإليكِ التفاصيل.

نانسي عجرم وبناتها في اطلالات باللون الأبيض:

بسبب الظروف الحالية والحجر الصحي الوقائي ضد فيروس كورونا، اضطرت نانسي عجرم وعائلتها لقضاء أحد الشعانين في المنزل لكن على الرغم من ذلك فقد حاولت المحافظة على الأجواء الاحتفالية، ولهذا فقد اختارت لها ولبناتها اطلالات ناعمة بدرجات اللون الأبيض، فشاهدناها هي في بنطلون جينز مع سويتر قطنية مقلمة وحذاء مريح من الجلد الأسود من شانيل Chanel، بينما شاهدنا ابنتها الكبيرة إيلا في بنطلون جينز واسع مع توب من الشبك، وابنتها الوسطى ميلا في تنسيق في التنورة والتيشرت، أما ابنتها الصغيرة فقد بدت ظريفة في فستان ناعم مع شريطة زينت شعرها.

لوك رياضي نسقته نانسي عجرم برفقة ابنتها:

اطلالة رياضية منزلية اعتمدتها نانسي عجرم وهي تلاعب طفلتها ليا وقد اختارت فيها بنطلونًا قطنيًا بقصة أرجل واسعة باللون الأسود، مع تيشرت قطنية بسيطة باللون الأبيض وحذاء رياضي باللونين الأسود والأبيض ونظارات شمسية بقصة الطيار، أما طفلتها فقد شاهدناها باللون الأبيض.

اطلالات أنيقة جمعت نانسي عجرم بابنتها ميلا:

اطلالة أنيقة رصدناها لنانسي عجرم برفقة ابنتها الوسطى ميلا، وكانت قد اختارت فيها جمبسوت بتصميم مميز باللونين الأسود والأبيض بقصة واسعة مع أكمام متوسطة الطول ولابنتها اختارت فستانًا ماكسيًا من الشيفون الأسود مع جاكيت جينز وصندل من دون كعب باللون الذهبي الميتالك.

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الأسود خيار نانسي عجرم لها ولبناتها:

رافقت إيلا وميلا والدتهما نانسي عجرم في إحدى حلقات ذا فويس كيدز، وقد بدت ثلاثتهن أنيقات ومتألقات في اطلالات باللون الأسود، وقد اختارت نانسي فستانًا من التول من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana ولبناتها اختارت أزياء طفولية أنيقة وناعمة.أجمل اطلالات جمعت نانسي عجرم ببناتها أيلا، ميلا، وليا في مناسبات مختلفة داخل وخارج المنزل، شاهدي الصور واستوحي أفكار أزياء لك ولبناتك.

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