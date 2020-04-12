فيديو.. "نفتقدك كثيرا".. خمسينية تزور والدتها في دار مسنين من خلف الزجاج

بورقة رسم عليها قلب، وبداخله كلمة "أمي"، أرادت سيدة في الخمسينات من عمرها، توثيق لحظاتها العاطفية مع والدتها، المعزولة داخل دار رعاية المسنين ببريطانيا، في إجراء وقائي لمنع وصول فيروس كورونا المستجد.

لم تتمالك الخمسينية أعصابها ولا دموعها، فور رؤية والدتها والتي أرادت التعبير عن حبها لها لذا قررت ألا تكتف بإجراء اتصال هاتفي وحديث روتيني معها.

من خلف الزجاج، قررت الخمسينية التواصل مع والدتها وزيارتها وهي تحمل دفترا كبيرا دونت عليه الكثير من الجمل بخط كبير، وكانت إحدى الممرضات تقرأ ما دونته للسيدة العجوز.

وقالت في ورقة: "لم نردك أن تصابي بالمرض"، وبعدها: "نحن بخير لا تقلقي علينا، نحن نفتقدك كثيرا"، ثم ورقة كتب عليها: "لا نطيق صبرا لنرتمي في حضنك"، وبعدها: "نحن نحبك كثيرا".