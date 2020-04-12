بورقة رسم عليها قلب، وبداخله كلمة "أمي"، أرادت سيدة في الخمسينات من عمرها، توثيق لحظاتها العاطفية مع والدتها، المعزولة داخل دار رعاية المسنين ببريطانيا، في إجراء وقائي لمنع وصول فيروس كورونا المستجد.
لم تتمالك الخمسينية أعصابها ولا دموعها، فور رؤية والدتها والتي أرادت التعبير عن حبها لها لذا قررت ألا تكتف بإجراء اتصال هاتفي وحديث روتيني معها.
من خلف الزجاج، قررت الخمسينية التواصل مع والدتها وزيارتها وهي تحمل دفترا كبيرا دونت عليه الكثير من الجمل بخط كبير، وكانت إحدى الممرضات تقرأ ما دونته للسيدة العجوز.
وقالت في ورقة: "لم نردك أن تصابي بالمرض"، وبعدها: "نحن بخير لا تقلقي علينا، نحن نفتقدك كثيرا"، ثم ورقة كتب عليها: "لا نطيق صبرا لنرتمي في حضنك"، وبعدها: "نحن نحبك كثيرا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "نفتقدك كثيرا".. خمسينية تزور والدتها في دار مسنين من خلف الزجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.