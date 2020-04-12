في العزل المنزلي.. أطعمة تساعد على ضبط الوزن

أثناء فترة البقاء بالمنزل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا ولمنع انتشاره، تزداد الرغبة دائما في تناول الطعام.. وإليكِ بعض الأطعمة التي تساعد على ضبط الوزن منها كما ذكرها موقع "health line":
البطاطس المسلوقة
مصدر رائع للكربوهيدرات المعقدة الصحية التي تضبط الوزن، والبوتاسيوم الذي يقلل ارتفاع ضغط الدم ويعزز من صحة العضلات وخاصة عضلة القلب.
البقوليات
من الأطعمة الصحية الصديقة للقلب وللرشاقة، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والبروتين الذي يمنح الإحساس بالشبع.
البيض
غذاء متكامل، يزود الجسم بالبروتين والفيتامينات والمغذيات الدقيقة، والأفضل أن تتناوليه مسلوقاً.
صدور الدجاج منزوعة الجلد
يمكنك تناول صدور الدجاج الخالية من الجلد وتقليل الكربوهيدرات قليلاً، لتحصلي على بروتين الدجاج الذي يعزّز الإحساس بالشبع، ويزوّد الجسم بالمغذيات.
الخضروات
بعض الخضروات تملأ البطن وتطيل الإحساس بالشبع، مثل القرنبيط، والبروكلي، والملفوف (الكرنب)، واللفت.
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