أصبحت "البان كيكس" هي ترند الحظر، ويمكن طهيها بالكثير من الطرق، مثل الموز، والشوفان وغيرها، ولكن هناك طريقة أصلية لها، يقدمها لك موقع "هن". المقادير كوب حليب. بيضة. كوب دقيق. ملعقة كبيرة سكر. رشة ملح. 3 ملاعق صغيرة بيكينج بودر. زبدة. Advertisements طريقة التحضير تخلط جميع المكونات ما عدا الزبدة. يترك الخليط جانبا لمدة 5 دقائق تقريبا. تدهن مقلاة بالزبدة (من نصف إلى ملعقة صغيرة). يسكب القليل من الخليط في المقلاة. تقلب البان كيك إلى الجهة الأخرى حين يبدأ ظهور الفقاعات الصغيرة، ويتغير لونها من الأسفل. تقدم البان كيك مع صوص الشوكولاتة أو المربى أو السيرب أو الفواكه، ويرش عليها العسل أو السكر البودرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل البان كيك.. الوصفة الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.