الامارات | مرحاض «ذكي» يكتشف مؤشرات أمراض.. الفكرة أثارت الضحك بالبداية

شكرا لقرائتكم خبر عن مرحاض «ذكي» يكتشف مؤشرات أمراض.. الفكرة أثارت الضحك بالبداية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة مرحاضاً ذكياً يمكنه رصد المؤشرات التي تدل على الإصابة بالأمراض المختلفة عن طريق تحليل فضلات الانسان.

ويستطيع المرحاض الذي طوره باحثون في مختبر «سانجيف سام جامبهير» في الولايات المتحدة أن يكتشف سلسلة من الدلالات الموجودة في البول والبراز والتي تعكس الإصابة بسلسلة متنوعة من الأمراض مثل بعض أنواع السرطان وأمراض الكلى والجهاز الهضمي.

ويتشابه المرحاض الذكي مع المراحيض التقليدية من حيث الشكل الخارجي، ولكنه يحتوي في داخله على مجموعة من أجهزة القياس والاستشعار التي تجري عملية تحليل سريع للفضلات البشرية.

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ويرسل المرحاض نتائج الفحص إلى منظومة خاصة تعمل بنظام الحوسبة السحابية من أجل الاحتفاظ بها في مكان آمن والاستفادة منها إذا ما استدعت الضرورة.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي»، المتخصص في مجال الأبحاث، عن الباحث سانجيف جامبهير القول: «إن تاريخ هذه الفكرة يعود إلى 15 عاماً مضت، وكانت الفكرة آنذاك تثير الضحك لأنها بدت مثيرة». ونجح جامبهير بالفعل في تصنيع نموذج أولي من المرحاض الذكي، واختبره بالفعل على 21 متطوعاً.

وأكد جامبهير أن المرحاض الذكي يمكنه رصد 10 دلالات مختلفة للأمراض، كما يستطيع قياس مؤشرات حيوية مهمة مثل عدد الخلايا البيضاء في الدم ومعدل تلوث الدم ونسب البروتينات والمواد الكيميائية المختلفة في جسم الإنسان.