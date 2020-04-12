الامارات | "الصحة العالمية" تحذر: الطقس الحار وأشعة الشمس لايقيان من" كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد في الوقاية من الإصابة بعدوى كورونا. وهذا الامر ينفي الكثير من الأخبار والشائعات التي تم تداولها، عن دور حرارة الطقس المرتفعه في القضاء على الفيروس.

وأكد المكتب الإقليمى للمنظمة في الشرق الاوسط خلال منشورعبر"تويتر" أن الإنسان قد يصاب بمرض COVID-19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.

وأضاف: "أبلغت بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد ـ 19، ولحماية نفسك من المرض، احرص على غسل يديك جيدا وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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