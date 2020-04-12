الامارات | متى يجب خلع ضرس العقل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب خلع ضرس العقل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أخصائي جراحة الفم والفك والوجه الدكتور تورستن رايشرت إن متاعب ضرس العقل تحدث بسبب خروجه من الموضع غير الصحيح، أي ظهوره من اللثة بشكل جزئي أو خروجه مقلوباً أو صغر الفك، ما يتسبب في قلة فتحة ضرس العقل، وكذلك مرافقة أكياس له تتسبب في تضرر العظام والجذور في منطقته.

وأضاف أن أضراس العقل غالباً ما تتسبب في حدوث متاعب مثل الالتهابات والورم والألم، وقد تضر أيضاً بالأسنان المجاورة.

وأردف الطبيب الألماني أن أضراس العقل تظهر حتى سن الـ20، مشيراً إلى أنه يجب خلعها - إن تطلب الأمر ذلك - قبل سن الـ25؛ إذ يكون من السهل استئصال العظام المحيطة رغم تشكل الجذور. وقد يضطر الطبيب لخلع ضرس العقل مبكراً إذا أعاق خروج الأضراس المجاورة.

ويستلزم الأمر خلع ضرس العقل في حال حدوث مضاعفات عند البزوغ، مثل عدوى حول تاج السن تسبب ألماً شديداً عند فتح الفم، وإذا كان من المحتمل أن يتسبب ضرس العقل بحدوث مضاعفات في مرحلة ما.